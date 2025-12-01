Лидер F.P.G отметил день рождения в Москве панк-джазом и электричеством

Концерт группы F.P.G в честь дня рождения ее лидера Антона "Пуха" Павлова состоялся в московском клубе "Свобода" 29 ноября 2025 года

Традиция праздновать дни рождения певца на сцене зародилась ровно 20 лет назад в его родном Нижнем Новгороде. С тех пор он неизменно отмечал этот праздник 30 ноября в других городах, и эти концерты неизменно вызывали огромный ажиотаж. Вот и на этот раз билеты разлетелись задолго до даты концерта, и клуб объявил sold out.

Обычно F.P.G празднуют день рождения Антона Павлова в камерном формате, играя специальную программу Punk Jazz. Но на этот раз ее решено было совместить с электрической ипостасью команды. Поклонникам же, которые в преддверии концерта не до конца понимали, что их ждёт на этот раз представители группы отвечали в соцсетях: "Будет все!"

Выступление действительно таило множество сюрпризов. Начав с камерной программы, F.P.G сыграли "Бунтарей" в приблюзоваой аранжировке, а "Жизнь" - в стиле регги. Несмотря на довольно мягкую подачу песен, зрители умудрялись время от времени устраивать под них слэм. А когда F.P.G заиграли "Дерево" Виктора Цоя, поклонники группы дружно опустились на корточки.

Напомнив всем о том, что сегодняшний формат концерта не совсем стандартный, Антон Павлов намекнул, что будут довольно неожиданные номера. Сразу после этого группа сыграла один из них - "Песню о шпаге", премьера которой в исполнении F.P.G состоялась в октябре этого года в "Квартирнике у Маргулиса", посвященного юбилею Киностудии имени Горького. Не менее неожиданным и приятным стало наличие в программе "Песни о рыцарях" из фильма "Каникулы Петрова и Васечкина", которую Антон Павлов назвал самой пронзительной песней, которую он когда-либо слышал.

Перед относительно недавней песней «Мы!» Пух признался: «Хочется спеть с вами вместе». Стоит заметить, что зрители и без того дружно подпевали хором именно там, где это требовалось. F.P.G — едва ли не единственная группа, поклонники которой делают это без дополнительных команд от музыкантов, демонстрируя тем самым полное с ними единство.

Концерт в «Свободе» был еще и безупречно выстроен с точки зрения драматургии. Переход от камерной части концерта к электрической осуществлялся плавно и эффектно. Своеобразным водоразделом выступила песня «Вальс», после которой градус только повышался. Панк-боевики следовали один за другим - «Свети», «Дерзость и молодость», «Бойцовский клуб», «Племя», «Там, где мы есть» и др. «Повезло» идеально отражала состояние тех, кому посчастливилось попасть на этот уникальный концерт. Не обошлось и без исповедальной песни «Мой путь», ведь в день рождения принято подводить промежуточные итоги. А на бис F.P.G сыграли «Стремиться», как бы давая понять, что совершенству нет предела…

