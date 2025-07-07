Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта

10:19 7.07.2025

Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Решение вступило в силу со дня подписания документа, пишет РИА Новости.

В конце июня вице-премьер Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ говорил агентству, что ведомство в русле общего развития отрасли может трансформироваться в Министерство инфраструктурного развития и логистики.

Старовойта назначили главой Минтранса в мае 2024 года.

С 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го он возглавлял Курскую область как врио главы региона, а затем до 14 мая 2024 года — в качестве губернатора.

На место губернатора Курской области после Старовойта был назначен Алексей Смирнов, он возглавлял область с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года Смирнова задержали. Задержание было связано с делом о хищении средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области, напоминает РБК. Источник издания рассказывал, что у правоохранительных органов возникли вопросы к качеству «зубов дракона» — бетонных заграждений на границе с Украиной. Позднее в уголовном деле против бывшего губернатора появились пункты о растрате бюджетных средств при возведении опорных сооружений для погранслужбы

По делу о мошенничестве были арестованы также бывший заместитель Старовойта Алексей Дедов, а также экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, последний частично признал вину в растрате.