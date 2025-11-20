The Telegraph: в мирном плане США есть схема с «арендной платой» за Донбасс

В новом плане США по урегулированию украинского конфликта есть схема, которая предполагает, что Россия будет выплачивать «арендную плату» за фактический контроль над восточной частью Донбасса. При этом территория юридически останется частью Украины, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph.

Предполагается, что Москва будет выплачивать Украине средства, чтобы компенсировать Киеву финансовые убытки, которые он понесет в связи с потерей доступа к землям. 

Как пишет The Telegraph, для принятия такого решения власти Украины должны провести голосование, которое, скорее всего, закончится отказом от данного предложения.

Кроме того, американский план предполагает, что Киев сократит часть своих военных вдвое, а также откажется от права пользования ракетами большой дальности.

Сделка также включает в себя запрет на развертывание иностранных войск на территории Украины, установление русского языка в стране как официального, а также предоставление официального статуса Русской православной церкви (РПЦ) на территориях, которые перешли РФ в ходе спецоперации.

  2. 20.11.2025, 18:31
    Гость: stalker

    Нами и признана. Пора бы за новостями тебе следить чтобы быть в курсе. А если не нравится то, что восточная часть Донбасса является частью России, то наплевать. Это твое личное мнение. И оно с мнением большинства граждан России расходится.

  4. 20.11.2025, 18:17
    Гость: ,.

    "Они там вообще больные на всю голову что ли?"
    ---
    Да нет, дело не в этом, просто победитель как-то неубедительно побеждает.

  5. 20.11.2025, 18:09
    Гость: ,.

    Трамп пытается зайти со всех сторон чтобы только помирить врагов.
    .
    Я лично сомневаюсь, что это возможно потому что желания сторон не пересекаются ни в одной точке.
    .
    Война будет продолжаться до чьего-то победного конца или до конца обеих сторон.

