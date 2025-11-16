В Саратове священников закрепили за женскими консультациями

Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями в медучреждениях города, в том числе в целях противодействия абортам.

"Настоящим определением, для активизации работы по приведению в жизнь решений Архиерейских соборов, Священного синода Русской православной церкви, направленных на деятельность церкви в сфере социального служения и противодействию абортам; для более тесного взаимодействия Саратовской епархии с медицинскими учреждениями (женскими консультациями), закрепить нижепоименованных клириков епархии за перечисленными медицинскими учреждениями (женскими консультациями) МО "Город Саратов", — цитирует РИА Новости указ, подписанный митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.

В документе приведен перечень из 19 медучреждений и имен прикрепленных к ним клириков.

  2. 16.11.2025, 20:06
    Гость: stalker

    Необходим встречный обмен. Работников женских консультаций запретить за женскими обителями.

  4. 16.11.2025, 19:18
    Гость: что долгогривые забыли в женских консультациях?

    Нервировать беременных и их мужей(спутников)? Нечего им там делать-не их это дело и их ни разу не касается.безобразие,эти попы лезут,как... изо всех щелей,в тв тусуются,в школы в армию влезли(в нарушение Конституции РФ! и никому из конституционных судей дела нет? за что деньги платят?)всё поучают,а на самих смотреть неприятно-...

  5. 16.11.2025, 19:15
    Гость: сергей-57

    после того как во владимирской области ... без медобразования поставили самым главным по здравоохранинию-- митрополиту сам Бог велел....

