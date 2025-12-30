Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Президент РФ Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, сообщают "Ведомости".
Поздравления получили и лидеры Китая, Индии, КНДР, Турции, Венесуэлы, стран Центральной Азии, Глобального Юга и Латинской Америки.
Кроме того, Путин отправил послания премьеру Армении Николу Пашиняну, главам Азербайджана и Белоруссии Ильхаму Алиеву и Александру Лукашенко.
Гарант на фото
Выглядит как только что самолично принявший роды Христа
сво, ВОВ длилась 1418 дней. А у него праздник.
"Президент РФ Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, сообщают "Ведомости"
Негусто.
С прошедшим Рождеством поздравил и с Наступающим Новым Годом?