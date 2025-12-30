Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, сообщают "Ведомости".

Поздравления получили и лидеры Китая, Индии, КНДР, Турции, Венесуэлы, стран Центральной Азии, Глобального Юга и Латинской Америки.

Кроме того, Путин отправил послания премьеру Армении Николу Пашиняну, главам Азербайджана и Белоруссии Ильхаму Алиеву и Александру Лукашенко.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2025, 22:04
    Гость: А в Петербурге 1 января пройдет крестный ход

    православных трезвенников

    Дата выбрана неслучайно: святой Вонифатий считается небесным покровителем людей, борющихся с грехом пьянства.Вечерний Санкт-Петербург

    Ежегодно 1 января участники крестного хода призывают начать новый год с молитвы, бодрствования и добрых дел.Вечерний Санкт-Петербург

  2. 30.12.2025, 19:58
    Гость: И с Рождеством. Ессно.

    Гарант на фото
    Выглядит как только что самолично принявший роды Христа

  4. 30.12.2025, 18:43
    Гость: rick

    "Президент РФ Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, сообщают "Ведомости"
    ---
    Негусто.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Почему Россия пока безнадежно проигрывает в информационной войне Западу
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов
© KM.RU, Алексей Белкин
Снова повышение возраста? России предрекли скорый пересмотр многострадальной пенсионной системы
Избранное
Manimal «Purgatorio»
АвтоВАЗ выпустил 30-миллионную «Ладу»
Как нас характеризует наш музыкальный вкус
Игорь Растеряев, 1 сентября, «16 Тонн»
Тренировки на дому: в чем преимущества и эффективны ли они?
MOSKWITCH feat. Фео «Когда же наступит весна» (интернет-сингл)
Янка Дягилева «Крестовый ноль»
Валерий Сюткин, 20 ноября, «16 Тонн»
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
Аборт мозга «Влечение» (компакт-кассета)
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации