Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак

09:29 14.11.2025

Минтруд предлагает протестировать новый механизм оценки нуждаемости семей, которые претендуют на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В данном случае мы видим цифровой диктат, который все больше нарастает, считает эксперт

Предполагается оценить не только доходы таких домохозяйств, но и все поступления на их банковские счета. За счет этого сравнения министерство планирует выявить тех, кто получает теневые доходы, что может увеличить долю отказов в назначении пособий. Сейчас она достигает 40%.

Ведомство предполагает использовать уже знакомую формулу. Если сумма, которая за год до момента обращения семьи за пособием поступила на счета всех ее членов, будет превышать сумму их официального дохода больше чем на 200%, такая семья не сможет претендовать на пособие. Здесь учитываются: зарплата, пенсии, стипендии, алименты, выплаты за недвижимость, а также средства от предпринимательской деятельности и вкладов. При этом для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

В 2026 году эксперимент пройдет в трех регионах страны: Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Оценка оборотов будет проводиться без сбора справок от граждан. Ранее такой инструмент отсечения заявок на пособия уже использовали власти Москвы, именно московский вариант соотношения официальных доходов и поступлений на счета — 200% — будет использован и для пилотного проекта.

Своим мнением о возможной эффективности инициативы с Накануне.RU поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

— Как можете прокомментировать новую инициативу — действительно нужно чиновникам отслеживать движение средств по счетам у семей, которые претендуют на господдержку?

— В данном случае мы видим цифровой диктат, который все больше нарастает. Цифровой контроль здесь выполняет несколько разных функций.

Во-первых, речь идет все-таки о вопросах, совершенно не связанных с демографией, а о чисто социальной поддержке. И государство сегодня уже окончательно исповедует идею, что поддерживать надо тех, кто действительно оказался по тем или иным причинам за чертой бедности, и, соответственно, государство считает себя вправе видеть реальные доходы — не скрывает ли кто-то эти доходы, может быть, есть какая-то недвижимость и другие возможности, которые данную категорию населения не опускают ниже черты бедности. Тут, в общем, спорить невозможно: государство определяет условия выдачи своих субсидий.

Но надо понимать, что это все равно просто способ не дать конкретному слою людей совсем не оказаться за чертой бедности. И это, еще раз повторю, никакого отношения к демографии не имеет. Поэтому воспринимать эту меру как анти- или продемографическую меру совершенно бессмысленно. А то, что касается демографии и тем более рождения в семьях нескольких детей, это не вопрос черты бедности — это вопрос того, что государство должно помогать семье быть семьей в максимальной степени успешной, если хотите, перспективной и имеющей потенциал, действительно для того, чтобы не бояться иметь не одного ребенка, a двух и больше. И государство должно семью и поддержку семьи рассматривать совершенно по-другому.

— Что вообще собой представляет критерий нуждаемости?

— Критерий нуждаемости, введенный три года назад, — в данном случае мы обсуждаем эту вещь, он привел к тому, что действительно обрубил очень многим семьям поддержку при рождении детей. Именно социальную поддержку. Он вызвал большое число разводов, поскольку семьи решают, что для того, чтобы мать с ребенком выглядела для государства в худшем финансовом состоянии, необходим развод, когда доходы бывшего мужа уже не будут приниматься как основание для расчета общих доходов вот этой покореженной, разбитой семьи.

А семью как таковую и демографию нужно поддерживать не в логике выживания, и чтобы семья не совсем свалилась в нищету, а нужно поддерживать в логике развития семьи, и здесь нужны на порядок большие финансы в чистом виде, если брать чисто финансовую сторону вопроса, но главное, что это уже не вопрос финансовой слежки за гражданами, а вопрос прежде всего строительства семьи как сложнейшего дела мужчины и женщины с точки зрения длительного процесса, с точки зрения современных проблем семьи, с точки зрения того, чтобы детей было несколько, а нам нужна в среднем 2,5-детная семья, а не 1,5-детная семья, как сейчас. То есть нам нужно, чтобы половина семей были 3-4-детными. Вот это уже обсуждение демографической политики, а такого обсуждения власти не ведут.

— Да, эксперты говорят о вале фиктивных разводов ради "соответствия" критерию нуждаемости и получения пособия.

— Наши люди крайне изобретательны. В связи с новой инициативой, конечно, и уход в наличку может быть, и увеличение числа разводов. И вот вопрос: наше правительство по-прежнему будет выступать как бракоборное, как разрушитель браков? С одной стороны, конечно, государство имеет право ставить ограничения, а с другой стороны, вопрос семьи, достойного существования семьи — это не вопрос слежки и выковыривания каких-то спрятанных 10 тыс. руб., условно говоря.

Семья — это очень дорого. Семья — это очень сложно. И если мы хотим, чтобы у нас семья вышла из кризиса, все государство должно работать на семью. Следить за финансами людей относительно просто при современных системах цифровизации и контроля, а вот укреплять и поддерживать семью — это сложнейшая, просто головоломно сложная задача, очень неотработанная во всех сферах деятельность. Все усилия общества и государства нужно направлять на семью.

— Как это делать?

— Здесь уже простыми играми в казаков-разбойников, отслеживанием финансовых потоков никак не обойдешься, здесь требуется колоссальная творческая работа, а этого, к сожалению, у нас не умеют делать.

А что нужно сделать? Здесь все понятно. Если мы модельной ставим для нашей демографической ситуации семью с 3-4 детьми, и таких семей должна быть половина, то все понятно, что надо делать.

Первый пункт. Нужно создавать особый русский семейный автомобиль, куда бы помещались 7-8 членов семьи и который бы бензином и соляркой не сжирал доходы семьи автоматически, значит, это должен быть очень экономный, субсидируемый, датируемый автомобиль с датируемым топливом. И семья должна получить возможность передвигаться так, как она хочет. Вот, пожалуйста, вопрос подъема и нашего автопрома. И вот, пожалуйста, совершенно уникальное движение для нашей промышленности по созданию автомобильного транспорта.

Следующий момент — это серьезное субсидирование авиа- и железнодорожных билетов при выезде семьи во время отпуска куда-то отдыхать, или в какую-то туристическую поездку, потому что понятно, что на троих детей, тем более четверых детей, я уж не говорю про большее количество, нужны значительно большие суммы. И получается исходное неравенство возможностей. То есть семья с 3-4 детьми сразу поражается в правах передвижения, потому что просто на билетах разоришься, значит, опять государство должно сюда инвестировать, снижая цену билетов.

Следующий момент. Это должна быть большая зарплата у кормильца. Может быть, и женщины. Кто тащит основу экономики, он должен получать большие деньги за высококвалифицированный качественный труд, а это значит, это не вопросы отдельной подготовки отдельных людей, потому что, ну, подготовим мы людей в прекрасных вузах и в прекрасном дополнительном профессиональном образовании, молодых специалистов подтянем, все здорово. А где они работать будут? Значит, для этого нужна форсированная реиндустриализация страны. Нам нужно, чтобы в 3-4 раза наши русские люди зарабатывали больше, и зарабатывали за счет того, что мы в целом выпрыгиваем в другую формацию индустриально промышленных систем, индустриального труда, проектирования инфраструктуры и ее инсталляции в разных точках мира, чтобы, соответственно, дорогой труд можно было оплачивать благодаря заработанному на уникальной продукции нашей промышленности.

Следующий момент — здравоохранение и образование, потому что нашу школу и наше здравоохранение, особенно педиатрию, в том числе специалистов в сфере педиатрии, нам нужно в другой уровень достоинства вывести. Это должны быть очень почитаемые люди, потому что они формируют наше поколение и помогают семьям реализовывать функцию воспроизводства.

Я назвал только самые понятные вещи, где тогда мы можем сказать, что государство осуществляет демографическую политику, потому что демографическая политика, еще раз повторю, это способность организаторов демографической политики заточить на семью все государство и общество. А все остальное — это болтовня.

Автор: Юрий Александров