Ковид все спишет: смерть 13-ти больных из-за недостатка кислорода пытаются замолчать

Губернатор Ростовской области пообещал «пресекать все фейки на корню», но истинное положение дел в регионе тщательно скрывается

«Ковид все спишет», - эта циничная фраза стала волчьим законом в период пандемии коронавируса. Иногда, когда читаешь сводки смертей, ловишь себя на мысли, что кроме COVID-19 у нас уже, вроде как, и умирать стало больше не от чего. Но печальнее всего, когда под коронаврус пытаются подверстать печальные последствия откровенной халатности.

В городской больнице № 12 Ростова-на-Дону еще 12 октября скончались 13 коронавирусных пациентов. Цифра откровенно настораживала, потому что составляла 20-ю часть от всех умерших от этой заразы в регионе, начиная с мая (274 человека). Для сравнения: накануне там умерли 6 больных, а на следующий день – 5. Врачи из «красной зоны» клиники признались, что причиной смерти дюжины пациентов стал недостаток кислорода, перебои с которыми были весь день 12 октября, а к вечеру он закончился вообще.

Свидетельства очевидцев звучали как приговор. «Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — рассказал местному порталу «Ростов-на-Дону онлайн» источник в системе здравоохранения»

Из-за постоянной нехватки кислорода врачи вынуждены были перераспределять имеющиеся ресурсы, временно отключая менее тяжелых больных ради тех, чье состояние вызывало наибольшее опасение. «Многие без кислорода могут, если их перевернуть на живот и подождать, пока снова будет кислород. А если не прикручивать [подачу кислорода стабильным пациентам], в реанимации не хватает. А если в реанимации не хватает кислорода, то увозят в морг. Но чаще всего умирают сами от осложнений при ковиде», — отметил в комментарии врач из «красной» зоны.

Вся проблема в том, что в ГБ №20 отсутствует своя станция по выработке кислорода. В итоге приходится за бешеные деньги покупать газ в готовом виде. Не далее, как в сентябре этого года больница закупила кислород у компании «Оксиген» на 10 миллионов рублей. В свое время главврач областного перинатального центра Валерий Буштырев как раз потерял должность из-за того, что решил проблему с собственной кислородной станцией в больнице, прекратив приобретать газ у «Оксигена». «Всё кроется только в деньгах, на здоровье и жизнь не обращают внимания», - говорит теперь он.

В итоге строительство станции прекратили, а закупки газа у фирмы продолжились. Значит, кто-то с этого имеет неплохой навар?

И кому-то явно невыгодно вскрывать всю нелицеприятную подоплеку этой трагедии, поэтому ее, как водится, пытаются замолчать. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко распорядился разобраться в ситуации, его поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом федеральная власть демонстрирует позицию невмешательства в региональные дела. «Мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и произведут необходимые разбирательства», — заявил Песков.

Ну а местные руководители, конечно же, делают вид, что ничего экстраординарного не произошло. Глава регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин окрестил фейком саму информацию о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в городской больнице. Горздрав Ростова-на-Дону вторит, что данные о смерти пациентов из-за недостатка кислорода «не соответствуют действительности».

Тем не менее, анестезиолог-реаниматолог 20-й горбольницы Артур Топоров приводит совсем другие сведения, связанные с тем злополучным днем. «Период полного отсутствия кислорода длился около 40 минут, до 22:50, — сказал он изданию «Блокнот-Ростов». — Все было сумбурно очень в этот момент, поэтому детали звонков, передвижение по палатам и порядок реанимационных мероприятий у каждого отдельного пациента я не смогу рассказать точно, приходилось разрываться везде. Пациенты начали прогрессивно ухудшаться с 21:10, как только участились перепады, в зависимости от того, насколько тяжёлым было их состояние. И в 21:10 была фиксирована первая клиническая смерть, с последующим проведением реанимационных мероприятий до 21:40, и пятая клиническая смерть была фиксирована около 22:30, с проведением реанимационных мероприятий до 23:00».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал «пресекать все фейки на корню», но в данном случае «фейки» на поверку оказываются тщательно скрываемой информацией. «В Следственный комитет были переданы истории без некоторых наших дневников и подписей с целью укрытия факта кислородной трагедии и выставления нас виноватыми, — продолжает Артур Топоров. — Также из реестра больницы была удалена запись с жалобой, направленной нашим сотрудником по этому поводу, но в ходе проверки следственному комитету удалось найти документ».

Властям и врачам в данной ситуации нужно уяснить одно, что что-то скрывать и подделывать – себе дороже. Завтра они могут оказаться на месте этих 13-ти несчастных, ведь коронавирус не щадит никого, поскольку из почти 26 тысяч умерших по всей стране – 733 были докторами. И ситуация в Ростове-на-Дону – наглядное тому подтверждение. Не далее, как сегодня, стало известно, что в Ростове-на-Дону скончался от коронавируса главврач этой самой больницы №20 Юрий Дронов. Диагноз у 59-летнего медика подтвердился еще в начале октября. Позже ему стало чуть лучше, и он настоял на своем переводе из родной больницы в областную.