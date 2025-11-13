В Госдуме определили национальность Чебурашки

16:42 13.11.2025

Во времена, когда на экраны вышел мультфильм о Чебурашке, в СССР завозили апельсины из Израиля. Поскольку он прибыл в страну в коробке с этим фруктом, в Госдуме сделали вывод, что Чебурашка – еврей. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на рассмотрении поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 гг., пишут «Ведомости».

Спор о национальной принадлежности Чебурашки возник в процессе обсуждения поправки к бюджету, в которой предусмотрено выделение средств для проведения конкурса «Родная игрушка». Его целью является поиск достойной отечественной альтернативы таким популярным игрушкам, как Лабубу.

Некоторые депутаты попытались оспорить гипотезу Макарова. Они утверждали, что апельсины в СССР также импортировались из Марокко и Испании. Макаров отверг эти утверждения, призвав коллег перепроверить информацию о поставках апельсинов в Советский Союз.