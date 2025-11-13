В Госдуме определили национальность Чебурашки

Во времена, когда на экраны вышел мультфильм о Чебурашке, в СССР завозили апельсины из Израиля. Поскольку он прибыл в страну в коробке с этим фруктом, в Госдуме сделали вывод, что Чебурашка – еврей. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на рассмотрении поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 гг., пишут «Ведомости».

Спор о национальной принадлежности Чебурашки возник в процессе обсуждения поправки к бюджету, в которой предусмотрено выделение средств для проведения конкурса «Родная игрушка». Его целью является поиск достойной отечественной альтернативы таким популярным игрушкам, как Лабубу.

Некоторые депутаты попытались оспорить гипотезу Макарова. Они утверждали, что апельсины в СССР также импортировались из Марокко и Испании. Макаров отверг эти утверждения, призвав коллег перепроверить информацию о поставках апельсинов в Советский Союз.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2025, 22:18
    Гость: ABCD

    Что за бред, у СССР с израилем в 1971г (год выхода мультфильма) даже не было дипломатических отношений.
    "10 июня 1967 года дипотношения были разорваны по инициативе СССР в связи с началом Шестидневной войны." Восстановили их лишь в 1987г.
    СССР вообще не имел с израилем никаких контактов, в том числе и торговых. Кроме того, именно в то время на Синае произошло ряд столкновений в которых израилю досталось от развёрнутой СССР новейшей ПВО.
    А на картинках с мультика -торговый знак американской компании Sunkist Oranges Luxory. С которого убрали все слова кроме Oranges -на английском языке это "Апельсин". США в СССР тоже апельсины не поставляли.
    Одна из причин почему Чебурашку решили сделать евреем- он попросил Гену что бы тот возьмёт его на руки вместе с ящиком, тога ка по заявлению Чебурашки ящик будет нести Чебурашка, сидя у Гены на руках. То есть уже дурит крокодила-гоя.

  4. 13.11.2025, 21:29
    Гость: Да

    "Апельсины из Марокко" - повесть такая была... :-) завозили апельсины и оттуда..

    Если Чебурашка марокканец, ничего удивительного.. Ну, можно получение дать, пусть расследуют :-)

  5. 13.11.2025, 21:03
    Гость: Ольга

    Соглашусь пожалуй. Дочка даже в гости китаянку приводила, учились вместе. Симпатичненькая такая на лице вообще ни единой складки и ушастенькая. Я сразу оссациировала ее с чебурашкой. )))

Все комментарии (57)
