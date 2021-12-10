Lanskoy «Не запрещай себе мечтать» (EP + видеоклип)

Исполнитель: Lanskoy, Название: «Не запрещай себе мечтать», Стиль: поп-рок, Год: 2021

В наше прагматичное время слово «мечта» нередко воспринимается либо как пустой звук, либо как синоним безответственной фантазии. Хорошо, что есть творцы, которые время от времени напоминают, что вообще-то мечта — это основа всего мироздания, поскольку только исполнивший ее человек испытывает всю полноту счастья и любви. Примерно об этом написала свое стихотворение «Не запрещая себе мечтать» узбекская поэтесса Эризн (Луиза Миндуллина). Она явно знала, что делала, ибо работая в престижной авиакомпании, сумела создать произведение такой невероятной силы, что его нередко приписывали Марине Цветаевой.

Стихотворение «Не запрещай себе мечтать» российский певец Дмитрий Ланской (Lanskoy) первый раз услышал при весьма необычных обстоятельствах. Дело в том, что текст разучили преподнесли папе в качестве сюрприза папе дети артиста Софья и Платон под чутким руководством своей мамы Екатерины. Lanskoy настолько проникся, что задумал создать на основе услышанного песню.

Дмитрий Ланской

Вдохновения хватило на целых четыре равноценных версии «Не запрещай себе мечтать», которые и составили одноименный максисингл. Радиоверсия — это рок-баллада с фактурными инструментальными партиями и сильным и чувственным голосом Дмитрия Ланского. На выходе получилась композиция, которую способен оценить по достоинству максимально широкий круг образованных людей, воспитанных на классическом роке и лучших образцах мировой эстрады.

Ремейк Геннадия Лагутина возникает словно из недр музыкальной шкатулки. Здесь всего понемногу — и нежнейших гитарных переборов, и приглушенной электроники, и живительных оркестровых пассажей. Все элементы бережно нанесены на полотно, словно напитанные солнечным светом акварельные мазки, а поэтому легко складываются в единую картину, имя которой — сказка, оживающая на глазах. Здесь кроется эталон мечты людей экзальтированных и сентиментальных.

На съемках клипа «Не запрещай себе мечтать»

Совсем иное (но не менее светлое ощущение) оставляет ремикс Max Khmara. У саундпродюсера получилась стремительная песня с припанкованным ритмом и элементами нью вейва. Она адресована людям энергичным, но не холодным и не суетливым, а целенаправленно идущим к своей мечте, не перешагивая при этом через окружающих.

Завершает ЕР записанный в студии live «Не запрещай себе мечтать». В этой версии соблюден необходимый для таких случаев баланс между концертной энергетикой и релаксом чилл аута. Такая редакция песни может быть адресована людям успешным, но немного подуставшим от постоянной необходимости все держать под контролем. Они придут вечером в фешенебельный клуб и услышат со сцены ровно то, что сначала их расслабит, а потом «перезагрузит» и даст силы двигаться дальше.

Своеобразным итогом этих исканий и находок стал потрясающе красивый видеоклип «Не запрещай себе мечтать», срежиссированный Екатериной Ланской. Здесь все, о чем в тексте песни говорилось умозрительно, а потом высвечивалось и оттенялось посредством разнообразных музыкальных изысков, представлено в абсолютно реальном и осязаемом воплощении. Героями снятого в живописных локациях Латвии ролика стали люди, которые сумели обрести и сохранить в своей жизни главную любовь. Выражают они свои чувства по-разному — теплыми взглядами, радушными улыбками, заботливыми жестами, отточенными танцами и страстными поцелуями. Каждое из этих проявлений любви — и есть, по замыслу Екатерины Ланской — код к сбывшейся или сбывающейся мечты.

На съемках клипа «Не запрещай себе мечтать»

Появляются в кадре и дети Ланских — Софья и Платон, сливаясь с дивными пейзажами и завороженно повторяющие строки о том, что «любовь не может ошибаться и все способна искупить». Так Дмитрий и Екатерина наглядно выразили мысль о том, что дети — и есть исполнение самой сокровенной мечты, а также эффектно закольцевали на них эту нетривиальную историю.

Фотографии предоставлены пресс-службой артиста