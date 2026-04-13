Концерт казанской группы «Дом Кукол» состоялся в московском клубе Mezzo Forte 11 апреля 2026 года

Выступление совпало с кануном Дня Космонавтики — и эта дата для команды особенная. Несколько лет назад «Дом Кукол» выпустил концептуальный альбом «Космонавтика», большинство песен из которого и прозвучали на сей раз в первопрестольной. К тому же «космос» - слово многозначное, его можно трактовать и в духовном смысле. За эту составляющую концерта отвечала певица и постоянная участница «Дома Кукол» Ирина Кромм, чей небольшой сольный сет и дал старт мероприятию.

Ее этническое творчество (народное и авторское) в полной мере можно назвать квинтэссенцией евразийского Космоса. Даже те вещи, история которых насчитывает несколько веков, Ирина Кромм буквально пропускала через себя. К этой категории относилась, например, «Горе мое, горе», которую сама певица назвала особенно, выделив исполнение этого шедевра одной псковской бабушкой. За аранжировки в проекте Ирины Кромм отвечает гитарист «Дома Кукол» Олег Бурилов, который признался, что решил сделать «Горе мое, горе» в духе джангла и брейк-бита. Назвав эти жанры «скабрезными», он тем не менее, признался, что и в дальнейшем будет экспериментировать с данными направлениями. Однако уже следующая вещь «Не оставайся» оказалась тяжелой и гитарной. Окончательно покорила Ирина Кромм публику татарской народной песней «Алым жаль тугель», трогательно передав ее содержание: прекрасная татарская женщина журит любимого, мол - ничего для тебя не жалко, не смей говорить, что не видишь луну на на небе, а звезды тебе укажут путь ко мне.

Когда настал черед группы «Дом Кукол», певица пышно объявила ее как «полный состав нашего орденоносного сборно-разбрного «Дома Кукол Интернешнл». Песня «Крастота» с участием самой Ирины Кромм в полной мере соответствовала такой возвышенной характеристике. Дальше «Дом Кукол» некоторое время продолжал без нее, вспомнив не самые жизнерадостные вещи из своего репертуара: «Алло», «Счастливой тебе охоты», «Вампирская хороводная» и др. Несмотря на это, лидер группы Дмитрий Сычев зажигал по полной, непрестанно перемещаясь по сцене и особое внимание уделяя гитарным соло Олега Бурилова с призывами к публике прочувствовать их в полной мере.

Впрочем, зрители в дополнительных стимулах не нуждались, поскольку проявляли активность и без того. В «Сундуке мертвеца» припев из «Острова сокровищ» Стивенсона они пели хором, а двое фанатов развернули прямо на сцене за спинами музыкантов пиратский флаг с ликом «Веселого Роджера». «Очень приятно петь со сцены песни, которые вы знаете», - заметил Дмитрий Сычев после «Тварей цвета ультрамарин» и затянул «Провода», которую зал тоже подхватил на раз.

Во время «Песни возвращений» взообрался на сцену и попытался там станцевать известный коллекционер и филофонист Макс Лукичев, но его оттуда быстро попросили. Его звездный час настал, когда парень по имени Кирилл решил принародно сделать своей девушке Марии предложение руки и сердца. В самый ответственный момент влюбленный понял, что куда-то дел кольцо, но вездесущий Макс нашел и вернул символ брачных уз. Девушка радостно ответила «да», а группа «Дом Кукол» исаолнила в честь зарождающейся ячейки общества «Космонавтскую». Чуть позже на ту же тему была сыграна и «Обезьяна-космонавт».

К финальному блоку песен «Дома Кукол» на сцене вновь появилась Ирина Кромм и сообщила зрителям, что зайдет сразу с козырей. Такой идеальной песней для хорового пения с ее участием оказался один из первых хитов «Ванилин» с альбома «Страх пустоты» (2000). Дуэтом с ней Дмитрий Сычев спел «Стакан дождя», «Аэропорт» и другие. А поскольку по сложившейся доброй традиции «Дом Кукол» выступал в Москве в канун православной Пасхи, то уместным посвящением этому светлому празднику выглядела финальная «Ходить по небу».