Susagep feat. Соболь «Набери меня» (интернет-сингл)

Исполнитель: Susagep feat. Соболь, Название: «Набери меня», Стиль: экспериментальный рэп, Год: 2025

«То что привлекает когда ты поломан, вызывает рвоту, когда ты здоровый», - эти строки идеально передают всю суть новой композиции рэпера Susagep «Набери меня». Девушка, которая западает на героя (и которую озвучивает Алина Соболь), делает это от скуки и от одиночества. А когда ее эмоциональное состояние приходит в норму, немедленно рвет отношения. Что самое интересное, он тоже не щибко расстраивается из-за порушенных отношений, поскольку его больше всего интересуют «Мерседес» и деньги (а точнее — он их интересует).

Атрибуты красивой жизни обрамляются стильной аранжировкой в духе вальяжного джаза. Накала страстей здесь нет и в помине, и даже телефон, который по идее, должен быть символом связи, оказывается в песне приметой разрыва. Зато его звуки становятся уместной частью общей звуковой картины. Музыкальных гурманов песня может привлечь очевидным парадоксом: герой нацелен на большие деньги, но с такой экспериментальной аранжировкой особо не заработаешь.