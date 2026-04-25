Дрон атаковал жилой дом в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Из него эвакуировали десятки жильцов, есть пострадавшие, пишет Газета.RU

Сначала о случившемся сообщили очевидцы, позже информацию подтвердил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, в регионе был введен режим «Ковер» — воздушное пространство закрыли, задействованы системы ПВО.

По данным СМИ, удар пришелся по высотному зданию: повреждены квартиры, взрывной волной выбило окна как минимум на нескольких этажах. Очевидцы сообщали о гуле двигателя и сильном взрыве.

Из дома эвакуировали около 50 человек, территорию вокруг оцепили. Жильцам предложили временное размещение. За медицинской помощью обратились не менее шести человек, тяжелых пострадавших нет — большинство жалоб связано с отравлением продуктами горения.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прокомментировал удар БПЛА по Екатеринбургу.

«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!» — цитирует его РБК.

  2. 25.04.2026, 18:07
    Гость: Виновник ЦИК и СНК, ответ для 15:46

    Цитата:- : «Делать надо было 5 лет назад.А лучше 25.»
    А ещё лучше за 7- 8 месяцев до 7. Oктября 1952. Тогда ещё была возможность спасти Россию (или СССР) будущего. Но, увы...т.к. существовал
    «Запрет абортов в СССР действовавший с 1936 по 1955 год, введенный постановлением ЦИК и СНК для повышения рождаемости.»

