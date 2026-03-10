Группа «4 СEZОНА» вернула экологию души в современную киномузыку

Группа «4 СEZОНА» сочиняет яркую и запоминающуюся музыку для кино

Тем самым музыканты коллектива на деле опровергают расхожий тезис о том, что в нашей киноиндустрии сейчас все поставлено на конвейер, и в плане саундтреков для композиторов абсолютно нет места для настоящего творчества. Так песня «Мы останемся здесь», исполненная клавишницей «4 СEZОНА» Екатериной Евдокимовой, прозвучала в фильме «Кахексия», ставшем резонансным событием в киноиндустрии Казани. Лента была отмечена рядом наград на международных кинофестивалях.

Сама песня «Мы останемся здесь» вошла в альбом группы «4 СEZОНА» «Музыка для кино». Это глубокая и чувственная баллада о верности изначально выбранному пути — даже если весь мир побуждает тебя отправиться за синей птицей. Очень необычной вышла песня «Отражаясь», в которой объединилось стремление к естественности и неприятие мертвенного радиоформата.

Инструментальные треки альбома тоже рождают целый веер ассоциаций — будь то вальяжный «Rain Blues», медитативный «Наши перекрестки», атмосферный «Покоритель времени» и драматичные темы к ленте «Часовщик». К чести музыкантов, они не перебарщивают с электронными эффектами, поэтому их произведения работают на созидание экологии души слушателей. При этом ни одна из вошедших в релиз композиций не перетягивает одеяло на себя, четко встраиваясь в ту или иную сцену и подчеркивая присущее визуальному ряду настроение.

Обложка альбома "Музыка для кино"

Лидер казанской рок-группы «4 СЕЗОНА» Василий Евдокимов — не только музыкант и композитор, но и писатель. По его рассказам была снята «Пригородная трилогия» - такое название объединило три короткометражных мистических фильма,. Работа над циклом началась в 2016 году и продолжалась до лета 2022 года.

Это фильмы «Вечером четвертого дня» - режиссер Айрат Гарафеев, «Часовщик» - режиссер Искандер Хуснуллин, и «Ночной разговор» - режиссер Валерий Митрошин. «Работу над короткометражками планировали завершить раньше, но была занятость в других проектах, плюс - музыкальная деятельность. Тем не менее: все три фильма завершены, озвучены и отправлены на фестивали, - рассказывает Василий Евдокимов. - Снимали их разные люди, со своим видением материала. Незадолго до озвучки «Ночного разговора» умер волжский поэт Эдуард Платонов, исполнитель главной роли. Озвучивать его пришлось мне, что было очень непросто. Фактически, фильм посвящен его памяти. Для всех трех фильмов были сочинены саундтреки. Проект завершен, и это самое главное. Я продолжаю писать новые рассказы, в ближайшее время, полагаю, будут новые экранизации».

Фотографии из офицальной группы ВКонтакте