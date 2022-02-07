Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России

Пока все мало-мальски сносное идет на экспорт. Так, известно, что даже в соседний Казахстан вывозят твёрдые и ценные сорта пшеницы — с повышенным содержанием клейковины

«Естественная убыль» населения России более чем миллион в год — это далеко не предел. Если даже абстрагироваться от эпидемий и прочих катаклизмов, мы все равно получим крайне неутешительную картину с питанием. Ведь нас потчуют разве что не свиными помоями!

Достаточно посмотреть, какого качества хлеб на наших магазинных полках. Серый, невзрачный, режешь его, а он рассыпается прямо под ножом. А вся проблема в том, что регионы бесстыдно завышают урожай и, соответственно, информация о наших запасах страдает беззастенчевыми приписками. Все более или менее приличное зерно активно вывозится на экспорт и, как следствие, качество того, которое остаётся в стране, невыносимо низкое.

Экономист Михаил Хазин предлагает в этом убедиться на примере того «хлеба», который продаётся в магазинах. «Значительная его часть уже через пару дней покрывается плесенью и при попытке его разрезать он рассыпается в мелкую крошку, - красочно описывает ситуацию. он. - Связано это с тем, что то зерно, которое используется на его производстве, такого низкого качества, что его невозможно использовать для создания нормального теста, в результате значительная часть этого продукта состоит из разного рода эмульгаторов и прочих сомнительных добавок. К слову, поскольку все они импортные, цена на этот «хлеб» всё время растёт».

Ради исправления такого патового положения Михаил Хазин предлагает ввести в стране строгую ревизию зерна и качества посевных в стране в духе советского времени, а также отдать контроль за качеством хлебе не лоббистам-олигархам, а сильным государственникам (где б таких еще найти!). «Собственно, я, как частное лицо, буду бурчать до тех пор, пока в магазине мне не перестанут предлагать под видом хлеба импортную химию. Но как человек, который немножко понимает, как устроена государственная машина, как долго она меняет свой курс, не могу не отметить, что первый шаг всё-таки сделан», - пишет он.

Пока же все мало-мальски сносное идет на экспорт. Так, известно, что даже в соседний Казахстан вывозят твёрдые и ценные сорта пшеницы — с повышенным содержанием клейковины. Их выращивают в Челябинской области, Курганской, в Оренбуржье, на востоке Омской области, есть в Ставрополье, пишет «Свободная пресса». Клейковина — собирательное название группы растительных белков, содержащихся в зерне. Зерно, где его нет — практически пустышка. Именно из него воротилы и пекут «народные батоны». А всё хорошее, с белком под шумок вывозится.

Та же проблема и с молоком. Импортная продукция подорожала в России в прошлом году минимум на 15%. Из-за этого на полках магазинов превалирует продукция с молочными заменителями. И, конечно же, никуда без нашего «любимого» пальмового масла. Только в январе-сентябре 2021 года его импорт в Россию увеличился на 7,1% и составил 803 тысячи тонн.

По оценке Накануне.Ру, такая тенденция может быть обусловлена двумя факторами. Во-первых, со снижением покупательной способности населения заметно возрос спрос на продукты с заменителем молочного жира (СЗМЖ) из-за их низкой стоимости. Второе предположение еще гаже: недобросовестные производители стали активнее использовать пальмовое масло для удешевления и поддержания объема продаж. И оно, вероятно, верно, так как в 2021 году темпы роста производства товарного молока замедлялись (в январе-октябре 2021 дало лишь 0,5% роста).

Парадокс, но даже такие недоброкачественные товары поднимаются в цене. Дорожает и само пальмовое масло. И в супермаркетах товары преимущественно с ним. «Вероятнее всего, именно такие товары поступают от производителей, использующих пальмовое масло, - говорит председатель Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игорь Пехотин. - Особенно эта проблема распространена в регионах с низкими доходами населения. В свою очередь, у переработчиков объективно растут затраты на сырье, упаковку, энергетику и валютная составляющая. Есть производители-экспортеры, которые привязывают свои цены на внутреннем рынке к ценам в Китае. За последние три месяца сырье подорожало на 20% и более, особенно это заметно в центральной России. Ситуация выглядит странно и похожа на сговор, в который пытаются втянуть остальные регионы».

Как мы уже писали, печальным итогом всех этих перипетий стал в последнее время резкий скачок онкологических заболеваний желудка и кишечника. По мнению врачей, основной источник раковых заболеваний – это плохая экология. Плюс этот рост в последнее время связывают с использованием в пище глицидола, который накапливается в щитовидной железе и вызывает рост рака щитовидной железы. Помимо этого он поражает печень, кровь и кроветворные органы, влияет на нервную систему и провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Дмитрий Еделев считает, что глицидиловые эфиры несут основную опасность для здоровья человека. «Это очень сильный яд. Каждый третий рак связан с глицидолом», - говорит Дмитрий Еделев.