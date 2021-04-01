«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?

«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?

Профессора из Оксфорда предложили отказаться от музыки Моцарта и Бетховена «периода рабовладения», которая «вызывает сильные душевные страдания» у темнокожих

«Сбросим Пушкина с корабля современности», - этот одиозный лозунг выдвигали еще 100 лет назад русские футуристы. На самом деле, они, конечно, просто эпатировали публику и заявляли свое право на эксперимент, а классику же, безусловно, знали и любили. Нынешние же поборники «толерантности» фактически встают на место нацистов, уничтожавших из соображений «расовой чистоты» книги и другие артефакты.

Курьезная новость пришла из Оксфордского университета. Тамошние поборники толерантности с факультета музыковедения призвали «деколонизировать» учебные программы и поменять требования к выпускникам, ослабив акцент на европейской классической музыке и представив другие формы музыки, сообщают «Новые известия». Отныне оксфордские ученые предлагают перестать делать упор на канонических классиков типа Моцарта и Бетховена, уходя от «белой европейской музыки периода рабовладения», которая «вызывает сильные душевные страдания» у темнокожих студентов.

А «крайними» в этой ситуации оказались — не поверите — ноты! Горе-профессора подвергли критике нынешние требования к выпускникам, когда делается упор на западную систему пятилинейной тактовой нотации, «колонизаторскую систему знаковых средств.», ведущую к «соучастию в белом супрематизме».

Взамен авторы реформы предложили сократить уроки сольфеджио и дирижерского искусства, поскольку данные дисциплины также были сформированы в Европе. В программу добавили толерантные курсы. Студенты Оксфорда теперь имеют уникальную возможность изучить музыкальные инструменты народов Африки, Новой Гвинеи, а также узнать больше о традиционной музыке бразильских индейцев....

Все это бесстыдство проходит под знаком борьбы против «белой гегемонии». В России, к сожалению, тоже хватает извращенцев. Стоило композитору Антону Батагову возмутиться инициативой музыковедов из Окссфорда, как к нему в блог понабежали «ревнители новой этики», и он был вынужден удалить свой «крамольный» пост.

Публицист Юрий Табак иронично предложил заменить Бетховера и Моцарта темнокожими композиторами: «Что же касается нынешнего пантеона творцов, музыка которых вызывает студенческие страдания, то кандидаты на величайших композиторов мировой истории уже наготове: Моцарта может сменить Жозеф Болонь де Сен-Жорж (1745-1799), которого и так давно называют «чернокожим Моцартом», Бетховена – Сэмюэл Кольридж-Тейлор (1875-1912), заявлявший, что Бетховен – чернокожий, ибо родился от отца из Сьерра-Леоне. Кстати, это действительно хорошие композиторы – а теперь станут самыми лучшими. Насчет Баха, конечно, надо еще тщательно взвесить. Тут с кондачка замену не найдешь. Все же, как говаривал Гектор Берлиоз: «Бог — это Бог, а Бах — это Бах».

Более жестко высказался сенатор Алексей Пушков, который спрогнозировал, что  следующими в списке тех, кого надо «отменить», окажутся Вагнер, Ницше, Киплинг, Верди и многие другие, словом, те люди, которые не сражались за права чернокожих и не поддерживали движение Black Lives Matter. «А то, что они жили очень давно и тогда не было ни черных активистов, ни троцкистов-трансгендеров, ни псевдоборцов с расизмом, эту публику не волнует. Главное — сносить, свергать, требовать и орать», — подчеркнул сенатор. Пушков назвал происходящее «агрессивным идиотизмом, покушающимся на мировую культуру».

Негодуют и обычные люди, сохранившие крупицы здравого смысла. «Да давайте привлекать Бетховена и прочих великих композиторов к расизму, при этом будем отуплять людей хип-хопом и прочей псевдомузыкой, повествующей о том, как кто-то дал кому-то и забрал деньги», - написала одна из пользовательниц интернета.

Другая же дама под ником Lady of the Lake справедливо указала на фашистскую подоплеку происходящего: «Скоро они начнут сжигать книги, если еще не начали, потому что слишком много белых людей пишут книги. Классическая музыка — это часть нашего наследия. И те, кто не согласен, не должны преподавать или изучать музыку»..
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.04.2021, 20:47
    Гость: Stalker

    Первый раз слышу, что от классических произведений этих композиторов расизмом веет. Если эти произведения выше понимания черноз..., то это их проблемы, а не авторов.

  2. 01.04.2021, 20:42
    Гость: алко50

    Первоапрельская шутка ? Может оказатся не такой уж и шуткой, судя по тому что происходит в мире в последнее время.

  3. 01.04.2021, 20:31
    Гость: Да конечно, героические мученники св.Банана.

    У
    Вас есть возможность наблюдать поведение негров и пр.каждый день?

  4. 01.04.2021, 20:28
    Гость: Planet of the apes.

    Планета обезьян,Г.Уэллс.
    ..Одно из проявлений действия сионизма. Надо разрушить 2000 лет развития христианства. В данном случае, передовой отряд этой армии -негрилы .
    .но ваще то уже вроде шума в обчестве поменьше,мб,сами устали от своих идиотизмов .
    Если хотите бороться,то ваша мишень должна быть вот эта самая-
    Белая обезьяна,бегущая впереди сионского паровоза. Сами то макаки как были приматами с бананом миллион лет назад,ими и остались. Это вот эти конкретные белые макаки создают имидж черным,как свита создаёт короля. Создают контент черных,о котором они,цветные,и сами даже не подозревают.Так что их ,белых наглых макак,именно,поименно,надо- пинками,мягко говоря.
    .
    А белым музыкантам уже давноооо известны все экзот.инструменты,и используемы в их опусах . Этого оксфордская цветная толпа конечно,не знает,тк.она -толпа,на радость белым макакам.
    Меньше им внимания надо уделять,тк.это именно то,что им хочется,чтоб себя чувствовать значимыми.
    .

  5. 01.04.2021, 20:23
    Гость: 1 апреля

    Ну один более менее адекватный. А ведь другие будут скулить. Так и манипулируют людьми.

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