«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?
«Сбросим Пушкина с корабля современности», - этот одиозный лозунг выдвигали еще 100 лет назад русские футуристы. На самом деле, они, конечно, просто эпатировали публику и заявляли свое право на эксперимент, а классику же, безусловно, знали и любили. Нынешние же поборники «толерантности» фактически встают на место нацистов, уничтожавших из соображений «расовой чистоты» книги и другие артефакты.
Курьезная новость пришла из Оксфордского университета. Тамошние поборники толерантности с факультета музыковедения призвали «деколонизировать» учебные программы и поменять требования к выпускникам, ослабив акцент на европейской классической музыке и представив другие формы музыки, сообщают «Новые известия». Отныне оксфордские ученые предлагают перестать делать упор на канонических классиков типа Моцарта и Бетховена, уходя от «белой европейской музыки периода рабовладения», которая «вызывает сильные душевные страдания» у темнокожих студентов.
А «крайними» в этой ситуации оказались — не поверите — ноты! Горе-профессора подвергли критике нынешние требования к выпускникам, когда делается упор на западную систему пятилинейной тактовой нотации, «колонизаторскую систему знаковых средств.», ведущую к «соучастию в белом супрематизме».
Взамен авторы реформы предложили сократить уроки сольфеджио и дирижерского искусства, поскольку данные дисциплины также были сформированы в Европе. В программу добавили толерантные курсы. Студенты Оксфорда теперь имеют уникальную возможность изучить музыкальные инструменты народов Африки, Новой Гвинеи, а также узнать больше о традиционной музыке бразильских индейцев....
Все это бесстыдство проходит под знаком борьбы против «белой гегемонии». В России, к сожалению, тоже хватает извращенцев. Стоило композитору Антону Батагову возмутиться инициативой музыковедов из Окссфорда, как к нему в блог понабежали «ревнители новой этики», и он был вынужден удалить свой «крамольный» пост.
Публицист Юрий Табак иронично предложил заменить Бетховера и Моцарта темнокожими композиторами: «Что же касается нынешнего пантеона творцов, музыка которых вызывает студенческие страдания, то кандидаты на величайших композиторов мировой истории уже наготове: Моцарта может сменить Жозеф Болонь де Сен-Жорж (1745-1799), которого и так давно называют «чернокожим Моцартом», Бетховена – Сэмюэл Кольридж-Тейлор (1875-1912), заявлявший, что Бетховен – чернокожий, ибо родился от отца из Сьерра-Леоне. Кстати, это действительно хорошие композиторы – а теперь станут самыми лучшими. Насчет Баха, конечно, надо еще тщательно взвесить. Тут с кондачка замену не найдешь. Все же, как говаривал Гектор Берлиоз: «Бог — это Бог, а Бах — это Бах».
Более жестко высказался сенатор Алексей Пушков, который спрогнозировал, что следующими в списке тех, кого надо «отменить», окажутся Вагнер, Ницше, Киплинг, Верди и многие другие, словом, те люди, которые не сражались за права чернокожих и не поддерживали движение Black Lives Matter. «А то, что они жили очень давно и тогда не было ни черных активистов, ни троцкистов-трансгендеров, ни псевдоборцов с расизмом, эту публику не волнует. Главное — сносить, свергать, требовать и орать», — подчеркнул сенатор. Пушков назвал происходящее «агрессивным идиотизмом, покушающимся на мировую культуру».
Негодуют и обычные люди, сохранившие крупицы здравого смысла. «Да давайте привлекать Бетховена и прочих великих композиторов к расизму, при этом будем отуплять людей хип-хопом и прочей псевдомузыкой, повествующей о том, как кто-то дал кому-то и забрал деньги», - написала одна из пользовательниц интернета.
Другая же дама под ником Lady of the Lake справедливо указала на фашистскую подоплеку происходящего: «Скоро они начнут сжигать книги, если еще не начали, потому что слишком много белых людей пишут книги. Классическая музыка — это часть нашего наследия. И те, кто не согласен, не должны преподавать или изучать музыку»..
Комментарии читателей Оставить комментарий
Первый раз слышу, что от классических произведений этих композиторов расизмом веет. Если эти произведения выше понимания черноз..., то это их проблемы, а не авторов.
Первоапрельская шутка ? Может оказатся не такой уж и шуткой, судя по тому что происходит в мире в последнее время.
У
Вас есть возможность наблюдать поведение негров и пр.каждый день?
Планета обезьян,Г.Уэллс.
..Одно из проявлений действия сионизма. Надо разрушить 2000 лет развития христианства. В данном случае, передовой отряд этой армии -негрилы .
.но ваще то уже вроде шума в обчестве поменьше,мб,сами устали от своих идиотизмов .
Если хотите бороться,то ваша мишень должна быть вот эта самая-
Белая обезьяна,бегущая впереди сионского паровоза. Сами то макаки как были приматами с бананом миллион лет назад,ими и остались. Это вот эти конкретные белые макаки создают имидж черным,как свита создаёт короля. Создают контент черных,о котором они,цветные,и сами даже не подозревают.Так что их ,белых наглых макак,именно,поименно,надо- пинками,мягко говоря.
.
А белым музыкантам уже давноооо известны все экзот.инструменты,и используемы в их опусах . Этого оксфордская цветная толпа конечно,не знает,тк.она -толпа,на радость белым макакам.
Меньше им внимания надо уделять,тк.это именно то,что им хочется,чтоб себя чувствовать значимыми.
.
Ну один более менее адекватный. А ведь другие будут скулить. Так и манипулируют людьми.