«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?

Профессора из Оксфорда предложили отказаться от музыки Моцарта и Бетховена «периода рабовладения», которая «вызывает сильные душевные страдания» у темнокожих

«Сбросим Пушкина с корабля современности», - этот одиозный лозунг выдвигали еще 100 лет назад русские футуристы. На самом деле, они, конечно, просто эпатировали публику и заявляли свое право на эксперимент, а классику же, безусловно, знали и любили. Нынешние же поборники «толерантности» фактически встают на место нацистов, уничтожавших из соображений «расовой чистоты» книги и другие артефакты.

Курьезная новость пришла из Оксфордского университета. Тамошние поборники толерантности с факультета музыковедения призвали «деколонизировать» учебные программы и поменять требования к выпускникам, ослабив акцент на европейской классической музыке и представив другие формы музыки, сообщают «Новые известия». Отныне оксфордские ученые предлагают перестать делать упор на канонических классиков типа Моцарта и Бетховена, уходя от «белой европейской музыки периода рабовладения», которая «вызывает сильные душевные страдания» у темнокожих студентов.

А «крайними» в этой ситуации оказались — не поверите — ноты! Горе-профессора подвергли критике нынешние требования к выпускникам, когда делается упор на западную систему пятилинейной тактовой нотации, «колонизаторскую систему знаковых средств.», ведущую к «соучастию в белом супрематизме».

Взамен авторы реформы предложили сократить уроки сольфеджио и дирижерского искусства, поскольку данные дисциплины также были сформированы в Европе. В программу добавили толерантные курсы. Студенты Оксфорда теперь имеют уникальную возможность изучить музыкальные инструменты народов Африки, Новой Гвинеи, а также узнать больше о традиционной музыке бразильских индейцев....

Все это бесстыдство проходит под знаком борьбы против «белой гегемонии». В России, к сожалению, тоже хватает извращенцев. Стоило композитору Антону Батагову возмутиться инициативой музыковедов из Окссфорда, как к нему в блог понабежали «ревнители новой этики», и он был вынужден удалить свой «крамольный» пост.

Публицист Юрий Табак иронично предложил заменить Бетховера и Моцарта темнокожими композиторами: «Что же касается нынешнего пантеона творцов, музыка которых вызывает студенческие страдания, то кандидаты на величайших композиторов мировой истории уже наготове: Моцарта может сменить Жозеф Болонь де Сен-Жорж (1745-1799), которого и так давно называют «чернокожим Моцартом», Бетховена – Сэмюэл Кольридж-Тейлор (1875-1912), заявлявший, что Бетховен – чернокожий, ибо родился от отца из Сьерра-Леоне. Кстати, это действительно хорошие композиторы – а теперь станут самыми лучшими. Насчет Баха, конечно, надо еще тщательно взвесить. Тут с кондачка замену не найдешь. Все же, как говаривал Гектор Берлиоз: «Бог — это Бог, а Бах — это Бах».

Более жестко высказался сенатор Алексей Пушков, который спрогнозировал, что следующими в списке тех, кого надо «отменить», окажутся Вагнер, Ницше, Киплинг, Верди и многие другие, словом, те люди, которые не сражались за права чернокожих и не поддерживали движение Black Lives Matter. «А то, что они жили очень давно и тогда не было ни черных активистов, ни троцкистов-трансгендеров, ни псевдоборцов с расизмом, эту публику не волнует. Главное — сносить, свергать, требовать и орать», — подчеркнул сенатор. Пушков назвал происходящее «агрессивным идиотизмом, покушающимся на мировую культуру».

Негодуют и обычные люди, сохранившие крупицы здравого смысла. «Да давайте привлекать Бетховена и прочих великих композиторов к расизму, при этом будем отуплять людей хип-хопом и прочей псевдомузыкой, повествующей о том, как кто-то дал кому-то и забрал деньги», - написала одна из пользовательниц интернета.

Другая же дама под ником Lady of the Lake справедливо указала на фашистскую подоплеку происходящего: «Скоро они начнут сжигать книги, если еще не начали, потому что слишком много белых людей пишут книги. Классическая музыка — это часть нашего наследия. И те, кто не согласен, не должны преподавать или изучать музыку»..

