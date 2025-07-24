Залужный не исключил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034-го

Военные действия на Украине могут затянуться до 2034 года или дольше, если Киев не изменит стратегию, заявил украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью LB.ua.

«Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то война продлится еще ого-го... дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», - цитирует Залужного РБК.

Киев рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году, говорила в январе занимавшая тогда пост первого вице-премьера - министра экономики, а ныне премьер-министр Юлия Свириденко. Украинский президент Владимир Зеленский не исключал, что конфликт может завершиться не позднее 2025 года.

В июне The Washington Post писала, что Украина на основе экономических прогнозов рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025-го, но пересмотрела свои ожидания. Киев сосредоточился на том, как сохранить свою экономику «на плаву», сообщала WP. То, что конфликт может завершиться в последние месяцы 2025 года, прогнозировали и в Международном валютном фонде (МВФ). МВФ весной ухудшил прогноз по росту украинской экономики на 2025 год на 0,5 процентного пункта, на 2026 год — на 0,8 п.п.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о стремлении Москвы закончить конфликт, но возможность сделать это в 2025 году оценивал фразой «вашими бы устами да мед пить». «Задачей номер один» на текущий год он называл достижение всех целей на Украине.

Путин говорил, что примирение с Украиной неизбежно и что «это вопрос времени», но подчеркивал, что Москва хочет завершить конфликт с нужным для себя результатом. «Этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим: там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей Родиной», - заявлял Путин в мае.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.07.2025, 00:26
    Гость: Да уж, полезли бесы

    Припёрли с собой всякую грязь - паровозы, пароходы, трамваи, машины, заводы. Без них было бы счастье, ездили бы до сих пор на лошадях и стреляли из луков. Страшно сказать, бесы даже крепостное рабство отменили! Вообще обнаглели

  3. 24.07.2025, 23:46
    Гость: Не-а

    они хотят в пшешак превратиться, и слиться с ними в единое целое.. Ну, больные на всю голову

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