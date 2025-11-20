Бранимир и Александр Корюковец, 23 ноября, «16 Тонн»

Бранимир и Александр Корюковец, 23 ноября, «16 Тонн»

23 ноября Бранимир презентует новый альбом на легендарной сцене «16 Тонн»

«Отец» современной «плацкартной песни» в качестве почетного гостя решил позвать Александра Корюковца — баяниста группы «Аффинаж», который также работал с самыми разными музыкантами от «25/17» до Сергея Летова.

Ожидаются и другие сюрпризы и спецгости, их имена будут объявлены позже.

Концерты Бранимира, соединяющие в себе элементы стендапа и авторской песни, всегда похожи на уютные квартирники. И зрители чувствуют себя как дома.

Начало в 20.00.
 

