Бранимир и Александр Корюковец, 23 ноября, «16 Тонн»
«Отец» современной «плацкартной песни» в качестве почетного гостя решил позвать Александра Корюковца — баяниста группы «Аффинаж», который также работал с самыми разными музыкантами от «25/17» до Сергея Летова.
Ожидаются и другие сюрпризы и спецгости, их имена будут объявлены позже.
Концерты Бранимира, соединяющие в себе элементы стендапа и авторской песни, всегда похожи на уютные квартирники. И зрители чувствуют себя как дома.
Начало в 20.00.
