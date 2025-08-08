ЙОРШ «Детские рисунки» (интернет-сингл)

ЙОРШ «Детские рисунки» (интернет-сингл)

Исполнитель: ЙОРШ, Название: «Детские рисунки», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Лидер группы «ЙОРШ» Дмитрий «Сокол» Соколов относится к той категории авторов, которые пишут не только тексты песен, но и полноценные стихи. Как и в случае, например, с Егором Летовым, он старается разграничивать эти две ипостаси, создавая разные редакции одного и того же произведнения. Стихи Сокола звучат как в альбомах группы «ЙОРШ», так и публикуются в его поэтических сборниках.

Стихотворение «Детские рисунки» впервые он начинал в четвертом альбоме «Уроки ненависти» (2013). Его замысел появился еще в 2005 году перед концертом одной из панк-групп в его родном Подольске. «В гримерке какой-то парень рассказал нам стихотворение, из которого я запомнил лишь такие строчки: «Строчат пулеметные вышки – это рисунок мальчишки», - рассказывал Сокол для книги «ЙОРШ. Уже не тот». - Мне почему-то эти слова сразу как-то запали в душу. Лишь спустя 8 лет я написал такое стихотворение для этого альбома. Тема, конечно, грустная: хотелось бы, чтобы дети рисовали лето, солнце, маму и папу, но на деле эти рисунки являются отражением существующей действительности. Наверное, мы приближаемся к тому миру, в котором будут преобладать такие черные сгущающиеся краски».

Вечно недовольные хейтеры уже ворчат, что группа использовала для песни старый и знакомый текст, но это не вполне так. Во-первых, Сокол его подредактировал: так, детский сад «Василек» превратился теперь в детский дом. Можно подумать, что он действительно сгущает краски. Однако в песне дописаны куплеты, в которых появляется надежда, а новый третий куплет вообще исполняет детский хор, что еще усиливает созидательность новинки.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Азербайджанское СМИ написало о Кенигсберге и Орынборе
В Газе от голода умерли 180 человек
Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД
Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков
Россия вынуждена искать самолеты с экипажами в Африке
Избранное
Сборник «Антология Христианского Рока в России» (2LP)
«Если мы уж попали в ловушку импорта, то импортозамещение, скорее всего, будет слишком дорогим лекарством»
«Моральный Кодекс», 28 сентября, КЗЦ «Миллениум» (Ярославль)
«Мураками» , 3 декабря , 1930 Moscow, 19:00
Алексей Румянцев (Пионерлагерь Пыльная Радуга) «Маленький злой ребенок» (интернет-сингл)
«Воскресение», 27 августа, Зеленый театр ВДНХ
Олег Толстолуцкий «Пароходик. Песни на стихи Бориса Рыжего»
Россия vs Турция: полшага до войны?
Карта офисной власти: определяем друзей и недругов
"Дай лапу" или как не прибить домашнего питомца при дрессировке
Проект «Горшенев», 7 декабря, «ГлавКлуб»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации