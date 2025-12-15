Школьник пытался убить учительницу в Петербурге из-за плохой оценки

© KM.RU, Алексей Белкин

Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство после того, как ученик одной из школ попытался зарезать педагога. По данным городской полиции, мотивом нападения стала плохая оценка.

Инцидент произошел в школе №191 в Красногвардейском районе. Ученик девятого класса не менее трех раз ударил ножом 29-летнюю учительницу, пишет «Коммерсант»

По данным телеграм-канала Shot, 15-летний подросток не хотел ходить на дополнительные занятие по математике, на которые его записала мама, которая работает учительницей истории в этой же школе. Она договорилась с учительницей математики, чтобы ее сын походил на дополнительные занятия. Сегодня перед уроками было одно из них, где подросток должен был исправить оценку за контрольную, но вместо этого ударил ножом в спину преподавательницу и ранил себя.

Пострадавшую учительницу и напавшего на нее школьника госпитализировали.

Об обоих учительницах у всех только положительные отзывы. Самого Артемия называли гордостью школы за успехи в учебе и спорте.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2025, 19:54
    Гость: если бы я нахамил преподавателю

    в школе-мне пришлось бы уехать вместе с родителями.
    Поскольку обиды можно пережить а унижать Учителя и оставаться в школе никому не дано.
    И еще-сравнивать среднюю школу времен СССР и сегодня это не корректно.
    Время ушло-упущено ради социальных экспериментов по западному образцу.

  3. 15.12.2025, 19:19
    Гость: Пенсионер

    Учителям нужно выдавать бронежилет + АКМ + гранатомет, вдруг нападение будет всем классом!

