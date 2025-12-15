Школьник пытался убить учительницу в Петербурге из-за плохой оценки
Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство после того, как ученик одной из школ попытался зарезать педагога. По данным городской полиции, мотивом нападения стала плохая оценка.
Инцидент произошел в школе №191 в Красногвардейском районе. Ученик девятого класса не менее трех раз ударил ножом 29-летнюю учительницу, пишет «Коммерсант»,
По данным телеграм-канала Shot, 15-летний подросток не хотел ходить на дополнительные занятие по математике, на которые его записала мама, которая работает учительницей истории в этой же школе. Она договорилась с учительницей математики, чтобы ее сын походил на дополнительные занятия. Сегодня перед уроками было одно из них, где подросток должен был исправить оценку за контрольную, но вместо этого ударил ножом в спину преподавательницу и ранил себя.
Пострадавшую учительницу и напавшего на нее школьника госпитализировали.
Об обоих учительницах у всех только положительные отзывы. Самого Артемия называли гордостью школы за успехи в учебе и спорте.
в школе-мне пришлось бы уехать вместе с родителями.
Поскольку обиды можно пережить а унижать Учителя и оставаться в школе никому не дано.
И еще-сравнивать среднюю школу времен СССР и сегодня это не корректно.
Время ушло-упущено ради социальных экспериментов по западному образцу.
правда в Ералаше и про итальянскую школу.
Учителям нужно выдавать бронежилет + АКМ + гранатомет, вдруг нападение будет всем классом!
Величайший одесский писатель Жванецкий! Второй Утёсов!
А вашему Мандельштаму тем более.