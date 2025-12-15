Школьник пытался убить учительницу в Петербурге из-за плохой оценки

13:19 15.12.2025

Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство после того, как ученик одной из школ попытался зарезать педагога. По данным городской полиции, мотивом нападения стала плохая оценка.

Инцидент произошел в школе №191 в Красногвардейском районе. Ученик девятого класса не менее трех раз ударил ножом 29-летнюю учительницу, пишет «Коммерсант»,

По данным телеграм-канала Shot, 15-летний подросток не хотел ходить на дополнительные занятие по математике, на которые его записала мама, которая работает учительницей истории в этой же школе. Она договорилась с учительницей математики, чтобы ее сын походил на дополнительные занятия. Сегодня перед уроками было одно из них, где подросток должен был исправить оценку за контрольную, но вместо этого ударил ножом в спину преподавательницу и ранил себя.

Пострадавшую учительницу и напавшего на нее школьника госпитализировали.

Об обоих учительницах у всех только положительные отзывы. Самого Артемия называли гордостью школы за успехи в учебе и спорте.