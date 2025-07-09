Александр Иванов исполнил песню из «Бесогона» Никиты Михалкова

Концерт Александра Иванова состоялся в Зеленом театре ВДНХ 6 июля 2025 года

Уже второй год подряд группа певца «Рондо» празднует в гастрольных турах свое 40-летие. Несмотря на внушительный срок существования, коллектив отнюдь не забронзовел, радуя зрителей новыми и раритетными песнями, ну а Александр Иванов неизменно источает киловатты чистой энергии. И в этот раз он не дал расслабиться ни себе, ни другим, сходу зарядив тяжелые и драйвовые вещи «Москва» и «Я верю огню».

В Зеленом театре «Рондо» выступило расширенным составом. К штатным музыкантам присоединились три прекрасные бэк-вокалистки, отвечавшие также и за шоу. Под «Московскую осень» они чокались и осущали воображаемые фужеры, в «Пуле» Дениса Майланова разыграли целый сложный хореографический этюд о неравнодушных сердцах, а в «Мечтах» всерьез занялись поисками крыльев за спиной у бас-гитариста Дмитрия Рогозина.

Одна из певиц Настя Краш вышла недавно из декретного отпуска. Ближе к финалу концерта Александр Иванов попросил ее предъявить «сына полка». Папа мальца вывез его в коляске, но вот более тесного знакомства с малышом так и не состоялось из-за того, что, как заметил Александр Иванов, «пацан уснул». «Теперь в твоей жизни будет только рок-н-ролл!» - напутствовал артист младенца, совершенно не подозревавшего, что его отныне ждет.

Не меньшей неожиданностью стало появление на сцене Владимира Преснякова-младшего, который, и на записях из 90-х, спел с Александром Ивановым дуэтом балладу «Я буду помнить». «Друг юности, все бросил — и пришел к нам!» - не уставал восторгаться по этому поводу Александр Иванов. «Можно, я еще одну спою?» - поинтересовался Владимир Пресняков. «Еще одной» оказалась его визитная карточка из фильма «Выше радуги» «Зурбаган» под плотный хард-роковый аккомпанемент. «Классный Вовка, правда?» - продолжил восхищаться другом Александр Иванов. «Давайте ещё и Наташку!» - кричали им из зала, разумея супругу Владимира Преснякова Наталью Подольскую.

Но и без «Наташки» скучать не приходилось. Александр Иванов подивился даже, что ему составили неординарный сет-лист концерта — и тут же доказал это делом, исполнив редкую песню «Дождь» из альбома «Это был я» (2011). Нашлось место в программе и премьере - «Песне про любовь» Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева. Еще одна песня на стихи последнего - «Забытая» - была уже хорошо известна постоянным посетителям концертов Александра Иванова.

Не обошли своим вниманием артисты и тех, кто борется сейчас за русский мир. Им посвятили «Родину», которая недавно прозвучала в любимой передаче Александра Иванова «Бесогон» Никиты Михалкова. А на бис всех ждала «Темная ночь» из фильма «Два бойца», полная веры в Победу.