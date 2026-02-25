Томшин Бэнд «Алкоголь»

17:32 25.02.2026

Премьера нового клипа российско-канадской рок-группы «Томшин Бэнд» состоялась 25 февраля 2026 года

Видео было снято на песню «Алкоголь» и выпущено в поддержку шестого альбома группы «Новерс». Клип снят в стиле жизненной, нефильтрованной рок-эстетики и погружает зрителя в атмосферу живого звука и настоящих эмоций. Съемки проходили на двух культовых концертных площадках Москвы: в МузПабе NeForMaT и O’Connels Pub. Именно эти места, известные своей душевной атмосферой и любовью к рок-музыке, стали идеальными декорациями для воплощения идеи песни.

«Для нас было важно снять не просто клип, а запечатлеть настроение. Песня «Алкоголь» не про злоупотребление, а про атмосферу праздника, про умение расслабиться и кайфануть от момента, от музыки, от общения с друзьями. Где же еще можно было снять клип, как не в наших любимых московских клубах, где мы регулярно встречаемся с дорогой публикой? В «Неформате» и O’Connels Pub мы чувствуем себя как дома», — делится впечатлениями от съемок лидер группы Владимир Томшин.

Интересно, что для создания достоверной атмосферы актерам и музыкантам не потребовалось настоящее спиртное. Несмотря на то, что в кадре они лихо поднимают бокалы и создают полную иллюзию застолья, съемочный процесс проходил абсолютно трезво.

Драйв, рок-н-ролльный разгуляй и никакой фальши. Музыканты в клипе предстают перед зрителем такими, какие они есть на своих концертах: играют с полной отдачей, отрываются на сцене и, конечно же, поднимают бокалы за живой звук и хорошую компанию. Видеоряд, смонтирован из выступлений и закулисных моментов.

Песня «Алкоголь» вошла в альбом «Новерс», который продолжает музыкальную эволюцию коллектива, оставаясь верным традициям классического рока с мощным современным звучанием. Выпуск клипа призван привлечь внимание не только к новому треку, но и ко всей пластинке, которую фанаты уже успели оценить по достоинству.

«Томшин Бэнд» - российско-канадская рок-группа, образованная в 2010 году в Монреале гитаристом и автором песен Владимиром Томшиным. Резиденты музыкальных фестивалей «Красная Площадь», Иллюминатор (памяти И. Кормильцева) Ural Music Night, KozloParty и др. На счету группы 6 студийных альбомов, тур более чем по 30 городам России и видеоклипы, снятые в сотрудничестве с культовым клипмейкером Андреем Новоселовым. На сегодняшний день «Томшин Бэнд» - это трио в составе: Владимир Томшин (соло-гитара, вокал), Арсений Лактюшин (бас-гитара) и Василий Казуров (барабаны).