Двое суток в пути без еды и воды: как курды «покоряют» Белоруссию и Германию

Даже если в Ираке в одночасье завершится война, бежать оттуда курды не перестанут. Поскольку Польша закрыла границы, главная нагрузка придется на Белоруссию и Германию

До последнего времени в Белоруссии не было проблем с засильем мигрантов. Например, приехав на ежегодный международный (!) фестиваль искусств «Славянский базар», можно было прожить в Витебске дней десять и не встретить ни одного гостя из южных республик. Но с недавнего времени все поменялось.

Несколько недель назад РБК писал о курдских беженцах из Ирака, которые вынужденно оседали в Минске из-за закрывшихся польских границ. За проезд отдавали от $2400 до $5 тыс. На детей действует 50% скидка. Все они прилетели в Минск через Стамбул и уже почти неделю находились к моменту интервью в городе. Некоторым везло меньше — они в пути прятались в попутных машинах и поводили без еды и воды по 2 дня.

Беженцы заселялись в гостинице, но бронь быстро кончилась. «Последнюю ночь пришлось провести в однокомнатной квартире, где стояли двухъярусные кровати. Всего нас там было 20 человек. За ночь отдали по $10», — рассказывает изданию беженец Матин, показывая на телефоне видео того, как его друзья спят на таких кроватях.

Конечной целью беженцев была не Польша, а Германия. Среди немцев они надеялись начать новую жизнь, так как в их стране бушуют боевые действия. Упорство же польских властей с открытием границ усугубляло ситуацию и подставляло Белоруссию.

Даже если в Ираке в одночасье завершится война, бежать оттуда курды не перестанут. Межэтническая ненависть и коррупция в стране толкают их на этот шаг. «Тяжело наблюдать за тем, что у твоей страны есть нефть, все богатства, но тебе никогда не приблизиться даже к их частице. Если ты курд, то твой удел с рождения — бедность и жизнь на грани выживания», - признался один из беженцев.

К настоящему моменту объявлено, что стихийный мигрантский кризис в Белоруссии завершается. 3,5 тыс. граждан эвакуационными рейсами из Белоруссии, а импровизированного лагеря за КПП «Брузги» под Гродно больше не существует. На данный момент в лагере остается порядка 800 человек. Еще 2-3 тысячи беженцев разбрелись по Белоруссии, по оценке президента страны Александра Лукашенко.

Несколько недель назад беженцы еще шифровались. Теперь же журналисты привели их свидетельства. В Белоруссию они пробрались, разжалобив пограничников. С Польшей же все оказалось сложнее в разы. «В последний день всю группу «накрыли» польские пограничники. «Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу. Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта», — сказал один из самых удачливых беженцев..

Мигом попасть в Германию у них не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Все это время они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. «Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Белоруссии, мы оплатили еще в Ираке до вылета из страны. Так что все было согласно договоренности», — продолжили беженцы.

В итоге беженцев привезли во Франкфурт-на-Майне, где они пробыли неделю, после чего их задержала полиция и отправила в миграционный центр, из которого их спустя день перевезли в Дрезден. Сейчас они уже неделю находятся в распределительном центре для беженцев и просителей убежища. Организация эта была сознана еще в 2017 году для выходцев из Сирии. В итоге к ним примешались и люди других национальностей, но таковых меньшинство. В центре их бесплатно кормят, снабжают деньгами на карманные расходы и разъясняют их дальнейшие возможности.

Сейчас беженцам выдана временная карточка с идентификационным номером. Они подали заявление на легализацию в стране, которое могут рассматривать до трех месяцев. В случае положительного ответа мигрантам предоставят общежитие или квартиру, и они смогут устроиться на работу. За 11 месяцев текущего года таких заявлений подали 172 000. Для сравнения: в 2020-м их было 122 000...