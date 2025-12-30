Animal ДжаZ «Раритеты» (голубой прозрачный винил)

Исполнитель: Animal ДжаZ, Название: «Раритеты», Стиль: альт-рок, Год: 2025

В конце этого года питерская альтернативная группа Animal ДжаZ отметила свое 25-летие. Юбилей прошел на удивление тихо и никаких физических релизов коллектив к своей годовщине не выпускал. Единственное исключение — сборник редких не изданных ранее песен «Раритеты», вышедший в интернете еще в 2022 году, а на виниле изданный лейблом Moroz Records лишь сейчас.

Как обычно бывает в таких случаях, группа порою раскрывается в этом уникальном издании с неожиданной стороны — да и еще и в невероятно качественном виниловом мастеринге. Приятные удивления начинаются с первой же песни «Стекло», герой которой довольствуется вместо уничтоженной любви лишь грудой разбитого стекла. Причем эти осколки продолжают сиять и манить своей недолговечностью, что прослеживается даже не столько на уровне текста, сколько аранжировки — хрупкие клавишные россыпи разных тембров гипнотизируют и завораживают. Также завораживает и голубой полупрозрачный винил, который, видимо, тоже символизирует это стекло.

Некоторые песни из «Раритетов» построены на парадоксах. «Первый» в начале напоминает вредные советы Григория Остера: пошедший вразнос герой советует жить без любви и досаждать своим ближним. По ходу действия оказывается, что он просто ослеплен совершенством своей девушки, сильно ей завидуя и досадуя на то, что не может ее превзойти. Еще один парадокс кроется в песне «Время не деньги»: нам убедительно доказывают неправоту фразеологизма «время деньги», поскольку банкноты со временем, напротив, утекают как вода в песок.

Ну а в «Сентябре» вместо традиционной осенней депрессии нам предлагается взгляд на межсезонье как источник вдохновения, поскольку именно в этой зыбкой красоте начинаешь острее ценить ставшие быстротечными радости. Примерно из этой же серии и «Наше время»: мы думаем, что наш звездный час вот-вот настанет, а он давно прошел, и все становится только хуже.

По такому же принципу «Animal ДжаZ» выстраивает иногда и кавер-версии чужих песен. Многим памятна умиротворяющая песня «Дружба» из фильма «Зимний вечер в Гаграх». «Animal ДжаZ» умудрился исполнить его в лютом метал-коровом ключе — зло и поспешно. Это именно то, чем стала дружба в наши дни: мы клянемся друг другу в верности, а сами в постоянной суете месяцами не имеем возможности поговорить месяцами с близкими по телефону. «Зажигай», - кричит лидер группы Александр Красовицкий к финалу «Дружбы», усугубляя ощущение тотального разобщения.

Примерно о том же и изданные на альбоме новогодние синглы «Новый год 2002» фиксирует узнаваемую ситуацию, когда все рвутся отмечать семейный праздник, но при этом годами могут не знать, как зовут их соседей. А в «Новом годе 2010» (не версия, а принципиально иная песня) герой, понимая, что именно молчание и выдержка делают его совершеннее, из-за страха перед будущим становится патологически говорливым, напрочь убивая тем самым ощущение праздника.

Это многословие с лихвой компенсируется атмосферными клавищными инструменталами альбома - «Болеро» Равеля и «Антракте». И выверенное звучание этих и других номеров, и редкость материала, и новогодние синглы, и невероятное оформление винила делают это издание идеальным подарком к зимним (и не только) праздникам.