Animal ДжаZ «Раритеты» (голубой прозрачный винил)

Animal ДжаZ «Раритеты» (голубой прозрачный винил)

Исполнитель: Animal ДжаZ, Название: «Раритеты», Стиль: альт-рок, Год: 2025

В конце этого года питерская альтернативная группа Animal ДжаZ отметила свое 25-летие. Юбилей прошел на удивление тихо и никаких физических релизов коллектив к своей годовщине не выпускал. Единственное исключение — сборник редких не изданных ранее песен «Раритеты», вышедший в интернете еще в 2022 году, а на виниле изданный лейблом Moroz Records лишь сейчас.

Как обычно бывает в таких случаях, группа порою раскрывается в этом уникальном издании с неожиданной стороны — да и еще и в невероятно качественном виниловом мастеринге. Приятные удивления начинаются с первой же песни «Стекло», герой которой довольствуется вместо уничтоженной любви лишь грудой разбитого стекла. Причем эти осколки продолжают сиять и манить своей недолговечностью, что прослеживается даже не столько на уровне текста, сколько аранжировки — хрупкие клавишные россыпи разных тембров гипнотизируют и завораживают. Также завораживает и голубой полупрозрачный винил, который, видимо, тоже символизирует это стекло.

Некоторые песни из «Раритетов» построены на парадоксах. «Первый» в начале напоминает вредные советы Григория Остера: пошедший вразнос герой советует жить без любви и досаждать своим ближним. По ходу действия оказывается, что он просто ослеплен совершенством своей девушки, сильно ей завидуя и досадуя на то, что не может ее превзойти. Еще один парадокс кроется в песне «Время не деньги»: нам убедительно доказывают неправоту фразеологизма «время деньги», поскольку банкноты со временем, напротив, утекают как вода в песок.

Ну а в «Сентябре» вместо традиционной осенней депрессии нам предлагается взгляд на межсезонье как источник вдохновения, поскольку именно в этой зыбкой красоте начинаешь острее ценить ставшие быстротечными радости. Примерно из этой же серии и «Наше время»: мы думаем, что наш звездный час вот-вот настанет, а он давно прошел, и все становится только хуже.

По такому же принципу «Animal ДжаZ» выстраивает иногда и кавер-версии чужих песен. Многим памятна умиротворяющая песня «Дружба» из фильма «Зимний вечер в Гаграх». «Animal ДжаZ» умудрился исполнить его в лютом метал-коровом ключе — зло и поспешно. Это именно то, чем стала дружба в наши дни: мы клянемся друг другу в верности, а сами в постоянной суете месяцами не имеем возможности поговорить месяцами с близкими по телефону. «Зажигай», - кричит лидер группы Александр Красовицкий к финалу «Дружбы», усугубляя ощущение тотального разобщения.

Примерно о том же и изданные на альбоме новогодние синглы «Новый год 2002» фиксирует узнаваемую ситуацию, когда все рвутся отмечать семейный праздник, но при этом годами могут не знать, как зовут их соседей. А в «Новом годе 2010» (не версия, а принципиально иная песня) герой, понимая, что именно молчание и выдержка делают его совершеннее, из-за страха перед будущим становится патологически говорливым, напрочь убивая тем самым ощущение праздника.

Это многословие с лихвой компенсируется атмосферными клавищными инструменталами альбома - «Болеро» Равеля и «Антракте». И выверенное звучание этих и других номеров, и редкость материала, и новогодние синглы, и невероятное оформление винила делают это издание идеальным подарком к зимним (и не только) праздникам.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
Почему газификация страны свернула не туда. Итоги газовой пятилетки от «Газпрома»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов
Сергей Удальцов © KM.RU, Алексей Белкин
Сергея Удальцова приговорили к шести годам колонии строгого режима
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
Избранное
Ярлыки на одежде: что обозначают знаки для стирки
Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?
Загнанные в угол: сегодня на глазах честнОго народа формируют фактически людей разного сорта
Денис Катасонов «В четырех стенах»
«Тайм-Аут», 17 апреля, «16 Тонн»
F.P.G. и «НАИВ» помянули Виктора Цоя на «Панках в городе»
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»
Avatarium «Death, Where Is Your Sting»
Александр Проханов: «Замахнулся — бей»
К чему приводит чрезмерная нагрузка на работе?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации