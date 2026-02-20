Гуженко feat. Dan Rock «Свет» (интернет-сингл)

Исполнитель: Гуженко feat. Dan Rock, Название: «Свет», Стиль: хэви-метал, Год: 2025

Свет — это основная «пища» для человеческой души. Без него она полноценно существовать не способна. Но и с ним она может погибнуть, как мотылек, летящий в направлении источника света. На этом дуализме и строится новая баллада проекта «Гуженко» «Свет», в которой чувствуется и боль, и надежда, и какая-то тихая мудрость.

Ослепшая душа героя стремится вверх, чтобы напитаться светом. Но непостижимая высота его лишь вновь ослепляет. Не правда ли, очень жизненная ситуация, когда очередной духовный барьер нам оказывается не по зубам, и мы повергаем себя еще в худшее состояние, нежели раньше? Но песня отнюдь не сеет пессимизм, а, напротив, побуждает подняться и идти дальше, несмотря ни на что. «Свет» рекомендуется всем, кто ищет в музыке не просто набор звуков, а настоящее душевное переживание.

