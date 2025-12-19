Итоги года с Владимиром Путиным
Итоги года - это совмещенный формат прямой линии и большой пресс-конференции.
Итоги года - это совмещенный формат прямой линии и большой пресс-конференции.
|официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025
|О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
так,у нас же бизнес запретил кошмарить ещё ДАМ,вот до сих пор ему лафа и никакого спроса.Твори,что хочешь-отвечать не придётся.
Вот зачем этот пенсионер так долго сидит в Кремле-где положительные результаты? Видим только "отрицательный рост" по всем отраслям экономики и планомерное вымирание коренного населения России,а ещё активная экспансия мигрантов.
А,правильнее-издевается.
Число отравившихся в пансионате под Москвой возросло до 21, один скончался.
Число пострадавших в результате отравления в подмосковном пансионате "Долголетие" возросло до 21, один из постояльцев скончался.РЕН ТВ
У отравившихся диагностирована острая кишечная инфекция.Life.ru
На месте работают правоохранители и специалисты Роспотребнадзора.РЕН ТВ
Пансионат-то ЧАСТНЫЙ.
Только мне кажется, чой-то много стало отравлений в пансионатах, пионер,простите,детских лагерях и в пр.общественных местах.
будем посмотреть где то в конце января...