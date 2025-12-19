Итоги года с Владимиром Путиным

Число отравившихся в пансионате под Москвой возросло до 21, один скончался.

Число пострадавших в результате отравления в подмосковном пансионате "Долголетие" возросло до 21, один из постояльцев скончался.РЕН ТВ

У отравившихся диагностирована острая кишечная инфекция.Life.ru

На месте работают правоохранители и специалисты Роспотребнадзора.РЕН ТВ

Пансионат-то ЧАСТНЫЙ.

Только мне кажется, чой-то много стало отравлений в пансионатах, пионер,простите,детских лагерях и в пр.общественных местах.