Итоги года с Владимиром Путиным

Итоги года - это совмещенный формат прямой линии и большой пресс-конференции.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.12.2025, 21:42
    Гость: да,действительно,отравления участились.

    так,у нас же бизнес запретил кошмарить ещё ДАМ,вот до сих пор ему лафа и никакого спроса.Твори,что хочешь-отвечать не придётся.

  2. 19.12.2025, 21:17
    Гость: Итоги года? Крайне Отрицательные

    Вот зачем этот пенсионер так долго сидит в Кремле-где положительные результаты? Видим только "отрицательный рост" по всем отраслям экономики и планомерное вымирание коренного населения России,а ещё активная экспансия мигрантов.

  4. 19.12.2025, 20:46
    Гость: кому Итоги,кому беда, уже и в Подмосковье

    Число отравившихся в пансионате под Москвой возросло до 21, один скончался.

    Число пострадавших в результате отравления в подмосковном пансионате "Долголетие" возросло до 21, один из постояльцев скончался.РЕН ТВ

    У отравившихся диагностирована острая кишечная инфекция.Life.ru

    На месте работают правоохранители и специалисты Роспотребнадзора.РЕН ТВ

    Пансионат-то ЧАСТНЫЙ.

    Только мне кажется, чой-то много стало отравлений в пансионатах, пионер,простите,детских лагерях и в пр.общественных местах.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения»
Захарова: враги могут использовать дело Долиной, чтобы рассорить россиян
Мутный конфискат: Вокруг миллиардов, изъятых у казнокрадов и взяточников, творятся непонятные вещи
© KM.RU, Алексей Белкин
Школьник пытался убить учительницу в Петербурге из-за плохой оценки
Избранное
«Из-за маски убить готовы»: полиция допустила произвол с задержанием нарушителя
«Нам же эту глыбу никогда не победить!»: ответит ли за смертельное ДТП сын брянского чиновника
Бранимир «Песни для мамы»
«Сегодняшняя семья - это именно союз ощущающих себя свободными индивидуальностей, а не качественно отличающийся от отдельной личности неразделимый социальный организм»
«СерьГа» и оркестр «Глобалис», 3 июня, ММДМ
«ЙОРШ» устроил ковровую бомбардировку
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
«Нам нужно принципиально новое по содержанию и по-новому организованное знание о современном мире»
Саркисян Армен Меружанович. S8 Capital и эволюция холдинга
ДМЦ feat. Люся Махова «Ливень» (интернет-сингл)
Animal ДжаZ «Шаг. Вдох» (переиздание)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации