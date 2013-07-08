Иван Охлобыстин: «Слухи о моей эпатажности преувеличены!»

Он известен широкой публике прежде всего как звезда телесериала «Интерны»

Однако более узким зрительским кругам Иван давно знаком как весьма неординарный актер. Помимо этого, он еще и режиссер, сценарист и драматург. А на взлете карьеры Охлобыстин вдруг принял сан священника, чем изрядно удивил общественность.

Иван родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово», Тульской области. Его отец работал главврачом в этом заведении. Иван вспоминает: «Он был веселый и очень интересный мужчина. В свои шестьдесят два сумел окрутить невинное восемнадцатилетнее создание, студентку МФТИ. У него уже дети были раза в два старше моей матери, а она влюбилась в него без памяти и родила...»

После школы будущая знаменитость поступила на режиссерский факультет во ВГИК. Неординарностью мышления Иван поразил уже на вступительных экзаменах.

Его служба в армии проходила в ракетных войсках в Ростове-на-Дону – именно там он черпал идеи для фильмов «ДМБ». На службе Иван провел в общей сложности три месяца на гауптвахте. Сам он вспоминает об этом с иронией: «Однажды я попал в чудесный одиночный карцер. И просто запал на это сурдокамерное помещение, наверное, так же, как влюбляется в свою пещеру схимник, покинувший мир. Я там сидел в беспрерывной, глобальной медитации и чувствовал себя на вершине блаженства».

Актер, сценарист, политик...

После армии Охлобыстин восстановился во ВГИКе. Погрузившись в учебу и общественную деятельность, он быстро добился успеха. Актерские и режиссерские работы Ивана собирали ворох различных премий. В фильме «Нога» он исполнил главную роль – сыграл парня, лишившегося ноги в Афганистане. Сценарий Охлобыстина к фильму «Урод» номинировался на престижное «Зеленое яблоко, золотой листок».

После окончания ВГИКа Охлобыстина закружила богемная жизнь. Вместе с друзьями они отрывались по полной программе, что не мешало ему принимать участие в очередных картинах и в качестве актера («Хоровод», «Приют комедиантов», «Мания Жизели»), и в качестве сценариста.

Конец разгульной жизни положила встреча с Оксаной Арбузовой, которая столь благотворно повлияла на Ивана, что он практически перестал притрагиваться к алкоголю и всецело погрузился в работу. Он много снимался в кино, параллельно пробуя силы в политике. Будучи монархистом, вступил в ряды экологической партии «Кедр». Однако успехов на политическом поприще Охлобыстин не снискал. Впоследствии он рассказывал: «Участие в избирательной кампании от партии «зеленых» было ошибкой с моей стороны. В России вообще рассчитывать на серьезную и честную политику – смешно».

Независимо от того, появлялся ли Охлобыстин в главных ролях или в эпизодических, его персонажи всегда оставались в памяти зрителей. Также он написал множество ярких сценариев: «Максимилиан», «ДМБ», «Мусорщик», «Праздник» и другие.

«Даун Хаус» и уход в религию

Громаднейший резонанс вызвала картина «Даун Хаус», снятая по сценарию Охлобыстина режиссером Качановым. За основу взяли роман Достоевского «Идиот». Вот только герои классика в их интерпретации превратились в наркоманов и циников. Сам Охлобыстин исполнил в фильме роль Парфена Рогожина.

Сразу после выхода фильма на головы создателей обрушилось несметное количество обвинений. Критики ругали Охлобыстина за глумление над шедевром Достоевского, а на телевидении устроили над ними суд по обвинению в растлении молодежи и пропаганде каннибализма.

Позже Охлобыстин признался, что жалеет о создании «Даун Хауса»: «Просто я писал его, находясь в глубинном раздражении от самого себя и окружающего мира. Это была моя последняя судорога светского человека. Это, скорее, было творческим самоубийством».

Вскоре произошло событие, повергшее многих в шок – Охлобыстин был рукоположен в священники в Ташкентской епархии РПЦ. Многие тогда посчитали это несерьезным чудачеством. На самом деле путь Охлобыстина в религию был осознанным. Вскоре он вернулся в Москву с презентацией короткометражного фильма о князе Данииле. Это был первый фильм из цикла «Жития святых». Последовали фильмы о Василии Блаженном, Дмитрии Ушакове и Данииле Московском. К сожалению, проект оказался «на верху» никому не нужным, как и другая задумка Охлобыстина – передача о многодетных семьях.

Последующие годы отец Иоанн посвятил служению. До 2005 года он служил в храме святителя Николая в Заяицком, затем – в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной.

Возвращение в актерство

«Будучи заштатным священником, содержать шестерых детей, супругу, домашних животных и себя в придачу не так-то легко», – признался как-то Охлобыстин. Дескать, многие думают, что духовенство у нас живет достойно, но это иллюзия. Большая проблема многих священнослужителей — небольшая зарплата. В семье Ивана случалось, что бедность буквально стояла у дверей. Однажды Охлобыстин признался: его дети отлично поняли, что такое жить на хлебе и воде – основной едой были макароны с кетчупом. Вот и пришлось ему вернуться в актерство – на радость зрителям и поклонникам.

Хотя сам он не устает повторять, что быть священником, отцом Иоанном, венчать, исповедовать – его истинное предназначение и огромное счастье. Но поскольку он является мужем и отцом, забота о детях еще важнее. Охлобыстин написал письмо патриарху с просьбой разрешить ему сниматься. Патриарх Алексий дал такое разрешение, ответив, что обеспечивать семью — святой долг. И почти сразу актеру предложили роли в фильмах «Заговор» и «Царь».

«Мы с ней одно целое»

Когда-то жена Ивана Охлобыстина была звездой: фильм «Авария – дочь мента» покорил зрителей не только интересным сценарием, но и одной из главных героинь, которую сыграла Оксана Арбузова – тогда, по сути, саму себя.

Такой Оксана когда-то была в жизни: легкой на подъем, слегка распутной. Свалившаяся популярность надломила ее, в один из дней девушка задумалась о самоубийстве. Именно тогда она и встретила будущего мужа – Ивана Охлобыстина. Они познакомились в кафе «Маяк», где Арбузова отлично проводила время в компании двух мужчин. Иван зашел туда случайно и, увидев девушку, сразу понял: это его судьба. Иван просто предложил Оксане прогуляться, а затем повез ее к себе домой.

Молодым людям было чуть больше 20-ти лет. Гуляя по Калининскому проспекту, Иван посадил её на парапет и сказал: «Давай я сделаю тебе официальное предложение руки и сердца». Их свадьба состоялась в 1996 году.

С тех пор все изменилось. Оксана практически отошла от мирских дел, сегодня она примерная жена и мать, ведь в семье Охлобыстиных подрастают шестеро детей. Ведет домашнее хозяйство и ухаживает за домом. 10-летие свадьбы супруги решили отметить в Венеции. Походили по всем музеям, покатались на гондоле и наелись спагетти. А потом, как вспоминает Охлобыстин, начали скучать по детям и слать им эсэмэски.

Супругу актера не раз приглашали вернуться в кино, но она свой выбор сделала давно – выбрала карьеру жены и матери. И все кинематографические предложения отвергает. Несколько лет назад обучилась иконописи и столь преуспела, что её работы стали брать на выставки. Сейчас она пишет лишь для друзей и отказывается брать за это деньги.

«Называть наши отношения любовью как-то пошло, – говорит Охлобыстин об отношениях с супругой. – Это что-то большее, чем любовь. Я иногда даже не совсем понимаю, где Оксана, а где я – мы с ней одно целое».

Юморные дети

Иван – деспотичный человек и довольно строгий отец. «Мы живем по Домострою. А какая вообще может быть демократия в семье?», – считает актер. Сегодня он снимается в сериале «Интерны» и в рекламе, работает креативным директором в «Евросети» и ведущим светских мероприятий. Карьеру трудно совмещать с воспитанием шестерых детей, и порой они бывают обделены отцовским вниманием.

Правда, развлекаться в их семье тоже умеют – любят и на велосипедах кататься, и на стрельбище ходить. Часы папиного отдыха всеми воспринимаются как тотальное счастье.

«У меня юморные дети», – признается Охлобыстин. Любимое домашнее кино в семье – «Семейка Аддамс». Актер считает, что чувство юмора не даст его детям пропасть или сделаться фанатиками чего бы то ни было – политической идеи или красивых тряпок. Также он очень рад, что удалось привить детям любовь к книгам – ведь реализовать себя как личность, по его мнению, можно только через чтение.

Череп с аукциона

Недавно в столичном клубе «Метелица» состоялся благотворительный гала-прием «Звезды мира – детям России». Его участниками были как отечественные, так и голливудские звезды, и Охлобыстин в том числе. На вечеринке устроили благотворительный аукцион в помощь детям, среди лотов которого были выставлены предметы от известных людей. Иван Охлобыстин принес с собой череп и четки.

Вначале он собирался отдать безделицу из драгметалла, но потом выбрал четки, приобретенные во Франции в соборе Парижской Богоматери. И череп как символ мудрости – сувенир из Праги, из храма, построенного из черепов. В итоге череп от Охлобыстина ушел с молотка за 18 тысяч рублей, а четки – за 15.

Напоследок актер признался: «Эх, если бы можно было все деньги, которые я когда-то здесь, в «Метелице», проиграл, кинуть на детей! Есть тысячи детей, которые нуждаются в поддержке. И идеально было бы безо всяких аукционов просто помогать ближним, чтобы каждый взял на себя обязательство заботиться об окружающих».

Не звёздный прикид

Одевается любимец публики совсем не по-звездному, носит обыкновенные кроссовки, джинсы, футболки. Чуть ли не единственный признак достатка – синий «Порше», на котором он ездит с водителем.

«Слухи о моей эпатажности сильно преувеличены, – заявил как-то Охлобыстин. – Я не бунтарь, я одиночка, живущий по принципу «надышаться можно только ветром».

И всё же, возможно актер несколько лукавит – видно, что ему нравится привлекать внимание прессы. Будучи священником, Иван Охлобыстин позволял себе маленькие человеческие слабости: ювелирные украшения, дорогую обувь. Однако он признается – не всё является таким, каким выглядит. Например, свои перстни он мастерит сам – паяет, придумывает, скручивает. Его коллекция ружей – не модные и дорогие экземпляры, а действующие, рабочие ружья. А еще актер обожает часы, для него это поистине какой-то мистический предмет.

В годы своей неформальной юности актер старался одеваться как можно необычнее, и пределов не существовало. Но и сегодня он иногда не чуждается некоторой эксцентричности в том, что касается внешнего вида. Так, папарацци видели Охлобыстина в футболке знаменитого бренда, украшенной нецензурной надписью на иностранном языке. В вольном переводе с испанского она означала что-то вроде «Зашибись» или «Офигенно», дословно же словосочетание переводится почти нецензурно. Футболки с подобными выражениями пользуются сегодня спросом во всем мире, вот и Иван порой гуляет по Москве в такой модной одежде.

Фото с сайта kinopoisk.ru