longlong «Бег без финиша» (интернет-релиз)

longlong «Бег без финиша» (интернет-релиз)

Исполнитель: longlong, Название: «Бег без финиша», Стиль: стеб-рок, Год: 2026

В России сейчас пытаются популяризовать детский спорт. Столица, например, выдедляет под это дело массу ресурсов: проводятся музыкально-спортивные фестивали, устанавливаются временные тренажеры на улицах города. Как обычно, в этом много казенщины, официоза и очковтирательства. Но, если бы музыкальные коллективы подходили бы к процессу с огоньком и юмором, как ярославский longlong, толку бы однозначно было бы намного больше.

Герой новой песни бегает, как заведенный, причем цель и награды его отнюдь не интересуют. Ситуация эта вынужденная: его преследуют коллекторы, которые в одночасье решили напомнить о давно забытом долге. А учитывая то, что в дело ввязались еще и крепкие мордовороты, бег стал с препятствиями. Поймать спортсмена поневоле пока еще никто не смог. И все потому, что с детства он посещал секцию легкой атлетики. Не правда ли отличная мотивация для детей? К тому же музыкальная подача выгодно подчеркивает плюсы такого выбора, а стихотворный размер текста в формате «Вредных советов» Григория Остера побуждает записать своего ребенка в секцию прямо здесь и сейчас!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы
mypersia.com"/>
Зачем России афганские мигранты?
«Ъ» узнал подробности покушения на заместителя начальника ГРУ Алексеева
Установлены исполнитель и пособники покушения на Владимира Алексеева
Избранное
Megalodont «Treasure Island»
Влажная среда «Девочка из группис» (интернет-сингл)
Evergrey «Escape Of The Phoenix»
Презентация театрального пространства «Арт-платформа», 4 ноября, Новый Манеж
«Комиссия по ликвидации России»: за 5 лет число рожденных детей снизилось на четверть
Лидер F.P.G исполнил редчайшую песню на концерте памяти Виктора Цоя
ВИА Гагарин «Садко» (интернет-сингл)
«Моральный кодекс» выступил в Историческом музее
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
Мара назвала типичным русским состоянием спасение друг друга до последнего
«Свинцовый туман» спел песню иностранного туриста на фоне вечерней Москвы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации