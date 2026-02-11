longlong «Бег без финиша» (интернет-релиз)

Исполнитель: longlong, Название: «Бег без финиша», Стиль: стеб-рок, Год: 2026

В России сейчас пытаются популяризовать детский спорт. Столица, например, выдедляет под это дело массу ресурсов: проводятся музыкально-спортивные фестивали, устанавливаются временные тренажеры на улицах города. Как обычно, в этом много казенщины, официоза и очковтирательства. Но, если бы музыкальные коллективы подходили бы к процессу с огоньком и юмором, как ярославский longlong, толку бы однозначно было бы намного больше.

Герой новой песни бегает, как заведенный, причем цель и награды его отнюдь не интересуют. Ситуация эта вынужденная: его преследуют коллекторы, которые в одночасье решили напомнить о давно забытом долге. А учитывая то, что в дело ввязались еще и крепкие мордовороты, бег стал с препятствиями. Поймать спортсмена поневоле пока еще никто не смог. И все потому, что с детства он посещал секцию легкой атлетики. Не правда ли отличная мотивация для детей? К тому же музыкальная подача выгодно подчеркивает плюсы такого выбора, а стихотворный размер текста в формате «Вредных советов» Григория Остера побуждает записать своего ребенка в секцию прямо здесь и сейчас!