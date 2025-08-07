Коля Стравинский feat. LASCALA «Хороший дождь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Коля Стравинский feat. LASCALA, Название: «Хороший дождь», Стиль: рок, Год: 2025

Нынешнему поколению рок-музыкантов в России не позавидуешь. Их предшественники в 80-е чаяли изменений в обществе, боролись против обывательской косности и, возможно, сами что-то тоже поломали — даром, что большинство из них потом в этом раскаялись, оплакивая распад великой державы. В 90-е можно было все, но народ редко голосовал рублем за рокеров. Сейчас в интернете безграничные возможности для раскрутки, но сильно возросла конкуренция, к тому же повсюду расставлены ограничительные знаки.

Эзопов язык, к которому нередко приходится прибегать сегодня, привел к перкодировке некоторых привычных символов. Если у тех же «ДДТ» или «Алисы» дождь был символом духовного очищения, то в новой песне Коли Стравинского осадки воплощают скорее утешение и милосердие. Герой новой песни «Хороший дождь» противопоставляет заглавный образ плохой правде, которая сварит грешников в котлах. Вместе с вокалисткой группы LASCALA Аней Грин Коля Стравинский создал собирательный образ представителей сегодняшней рок-генерации — усталых и выдохшихся, но улыбающихся из последних сил у последней черты!