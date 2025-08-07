Коля Стравинский feat. LASCALA «Хороший дождь» (интернет-сингл)

Коля Стравинский feat. LASCALA «Хороший дождь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Коля Стравинский feat. LASCALA, Название: «Хороший дождь», Стиль: рок, Год: 2025

Нынешнему поколению рок-музыкантов в России не позавидуешь. Их предшественники в 80-е чаяли изменений в обществе, боролись против обывательской косности и, возможно, сами что-то тоже поломали — даром, что большинство из них потом в этом раскаялись, оплакивая распад великой державы. В 90-е можно было все, но народ редко голосовал рублем за рокеров. Сейчас в интернете безграничные возможности для раскрутки, но сильно возросла конкуренция, к тому же повсюду расставлены ограничительные знаки.

Эзопов язык, к которому нередко приходится прибегать сегодня, привел к перкодировке некоторых привычных символов. Если у тех же «ДДТ» или «Алисы» дождь был символом духовного очищения, то в новой песне Коли Стравинского осадки воплощают скорее утешение и милосердие. Герой новой песни «Хороший дождь» противопоставляет заглавный образ плохой правде, которая сварит грешников в котлах. Вместе с вокалисткой группы LASCALA Аней Грин Коля Стравинский создал собирательный образ представителей сегодняшней рок-генерации — усталых и выдохшихся, но улыбающихся из последних сил у последней черты!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Азербайджанское СМИ написало о Кенигсберге и Орынборе
Трамп приказал передислоцировать две атомные подлодки из-за слов Медведева
DC Studio / Freepik.com"/>
Возможно ли вторая СВО на Кавказе?
Трамп пригрозил падением цен на нефть на 10 долларов из-за России
Избранное
Павел Павлов, 9 апреля, «Арт-Изба у Лиса»
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
Петя, я и Атомы «Просто прощай!» (интернет-сингл)
Может, нам лучше будет жить под властью роботов?
Русские и украинцы: истоки ненависти, пути преодоления
«Бони НЕМ», 9 декабря, «Город»
А что, так можно было? Как в России выигрывают суды об отказах от ПЦР-тестов и вакцинации
Сергей Черняховский. Минск: вспоминая Прагу. Кто спас ЧССР от Гражданской войны
На «Клалафудафесте» песнями Егора Летова поздравили с Днем защитника Отечества
Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни
«Политики бросились бороться с демографией привычным для них хайпом»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации