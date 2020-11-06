Маццола: если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то станет игроком основного состава

Миранчук перешел в клуб «Аталанта» из «Локомотива» в начале сентября этого года

Легендарный итальянский полузащитник Сандро Маццола в интервью спортивному сайту Метарейтинг выразил свое мнение о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

Маццола заявил: «Не вижу проблем в том, что Миранчук пока не играет. Гасперини — очень грамотный тренер , который знает, как подобрать ключик к тому или другому игроку. Он помешан на тактике и на тренировочном процессе.

Поэтому новичкам нужно время, чтобы привыкнуть. Иногда речь идет о нескольких месяцах, это не должно пугать. Если Миранчук будет выполнять требования Гасперини, то прибавит во всем и станет стабильным игроком основной обоймы».

Миранчук перешел в клуб «Аталанта» из «Локомотива» в начале сентября этого года. За итальянский клуб он провел 10 игровых минут в матче Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом», отметившись забитым мячом.
 

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