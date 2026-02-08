Киноиндустрия на распутье: кассовые рекорды vs. творческий кризис

18:15 8.02.2026

В новогодние каникулы 2026 года российский кинопрокат поставил исторический рекорд, собрав 10.3 млрд рублей за 11 дней

Однако за громкими цифрами и успехом семейных франшиз скрывается фундаментальный вопрос о стратегической роли кинематографа, который озвучил депутат Госдумы Иван Мусатов (ЛДПР) на круглом столе по проблемам киноиндустрии. Депутат задался прямым вопросом: «Что будем снимать, когда сказки закончатся?» и призвал перейти от модели «конвейера по раздаче денег своим» к чёткой государственной культурной политике, аналогичной голливудской, где существует жёсткая сцепка между индустрией и государственными интересами, в том числе через департаменты обороны и госдепартамент.

Индустрия оказалась в парадоксальной ситуации: финансовые показатели растут, а творческое разнообразие, идеологическая ясность и подготовка новых кадров — находятся в состоянии кризиса.

Кассовый триумф на зыбком фундаменте

· Рекордные сборы: Успех был обеспечен тремя мощными семейными франшизами — «Чебурашка 2» (4.9 млрд руб.), «Буратино» (2.1 млрд руб.) и «Простоквашино» (2.1 млрд руб.).

· Государственная поддержка: Проекты получили значительное государственное финансирование. Например, «Буратино» — 710 млн рублей невозвратных средств, «Чебурашка 2» — 200 млн.

· Обратная сторона успеха: Рост кассы обеспечивается в основном за счет повышения цен на билеты (средний чек в I квартале 2025 года — 438.8 рубля). Посещаемость при этом падает, превращая поход в кино из массового досуга в «элитарный».

· Творческий и идеологический дефицит: Кинотеатры столкнулись с острым дефицитом качественного контента для взрослой и молодежной аудитории, а также с отсутствием масштабных национальных проектов, которые бы формировали повестку и служили проводниками культуры. Вечерние сеансы, традиционно популярные у этой аудитории, простаивают.

Пять системных проблем по версии депутата

Иван Мусатов, выступая на круглом столе, сформулировал ключевые, по его мнению, болевые точки отечественного кинопроизводства, акцентируя необходимость перехода к модели государственного заказа.

1. Монополия «звезд» и дефицит новых авторов

· Проблема: Крупные компании «разобрали» известных сценаристов и режиссеров на проекты на годы вперед. Новым талантливым авторам и сценаристам пробиться практически невозможно.

· Предложение: Создание дополнительных грантов, конкурсов и учебных программ для стимулирования появления новых авторов, которые могли бы работать в рамках государственного культурного заказа.

2. «Питчинговая» неграмотность и профанация отбора

· Проблема: Многие начинающие кинематографисты не умеют правильно презентовать свои проекты. В итоге порою финансирование получают слабые, но хорошо упакованные идеи, а талантливые — остаются за бортом.

· Предложение: Создание прозрачных методических рекомендаций и обучающих программ по подготовке к питчингам от организаций-доноров. Также необходимо продумать ещё более непредвзятый объективный отбор проектов на государственных конкурсах , где побеждают и получают финансирование не только крупные кинокорпорации, но и независимые небольшие творческие студии по принципу выбора в пользу оригинальности проекта и таланта авторов .

3. Кадровый голод в ключевых творческих профессиях

· Проблема: Острая нехватка квалифицированных специалистов «второго» плана: вторых режиссеров, художников по костюмам и реквизиту, постановщиков трюков, бутафоров, световиков , ассистентов и прочих. Зачастую у них нет даже базового профильного образования.

· Предложение: Открытие новых колледжей , техникумов и курсов для подготовки кадров по узким киноспециальностям, способных реализовать крупные государственные проекты.

4. Засилье сказок и ремейков как путь творческой импотенции кино производителей и деградации массового зрителя

· Проблема: Крупные студии сознательно идут по пути наименьшего сопротивления, тиражируя проверенные форматы сказок, псевдо народного эпоса и ремейков советских кинохитов.

Их расчёт прост - придумать что-то оригинальное сложно и рискованно, а знакомые всем с детства киносюжеты , даже при посредственном исполнении соберут кассу и не вызовут полного отторжения зрителем.

Депутат Мусатов видит в этом творческий тупик и отсутствие стратегического видения: «Что будем снимать, когда сказки закончатся?». Требуется переход к осознанному планированию, аналогичному американской системе, где продвижение национальных ценностей является частью производственного процесса.

· Предложение: Вместо бесконечного потока сказок — формулировка конкретного государственного культурного заказа, где главным требованием будет создание проектов с оригинальными новыми сюжетами , формулирующими актуальную социально значимую проблематику и транслирующие направления решений острых морально-нравственных вопросов современного мира.

Например, производство 50 фильмов о СВО и ратных подвигах русской и советской армии в разные исторические периоды, 50 детских картин и 50 социальных драм, которые бы формировали позитивный образ страны, воспитывали патриотизм и транслировали российскую культуру на мировой арене. Не запрещая жанр сказок и ремейков , ввести избирательные квоты на госфинансирование подобных проектов, приоритезируя оригинальные сценарии и новые идеи в рамках национальных задач.

5. Несправедливое распределение госфинансирования

· Проблема: Невозвратные субсидии и лучшие ресурсы концентрируются в руках узкого круга крупных холдингов («мейджеров») по принципу «свои — своим». К сожалению зачастую решения о выделении крупных средств принимаются не по принципу чей проект талантливее и оригинальнее, а исходя из «надёжности» производителя. В результате выбор падает на «своих проверенных» крупных кино производителей , по сути монополистов для которых важно не творческое и идейное высказывание , а получение очередного бюджета на очередной проходной конвейерный проект. Как итог талантливые творцы остаются за обочиной кинорынка , а предприимчивые кинокомерсанты получают сверхприбыли от проката из-за отсутствия необходимости возврата полученных от государства невозвратных средств. Небольшие независимые студии, даже найдя средства на производство , не могут в полной мере обеспечить достойный прокат и маркетинг, обрекая свои фильмы на провал в неравной конкуренции. Это, по мнению депутата, блокирует приток свежей крови и новых идей, необходимых для выполнения масштабных государственных задач в кинематографе.

· Предложение: Пересмотреть систему, выделяя невозвратное финансирование под талантливые проекты малых студий, включая в него бюджет на маркетинг и продвижение в прокате, привлекать их к работе над государственным заказом, разрывая круг по сути корпоративного сговора.

Взгляд из индустрии: оптимизм и реалии

Представители рынка в целом смотрят в будущее с оптимизмом, ожидая к 2026 году роста числа кинотеатров, зрителей и доходов от цифровой дистрибуции. Однако есть и трезвые оценки. Например, эксперты прогнозируют рост кинопроизводства лишь на 20-30%, что несопоставимо с ожидаемым двукратным ростом рынка проката. Это указывает на неготовность индустрии удовлетворить будущий спрос, особенно если перед ней будут поставлены амбициозные государственные задачи по выпуску десятков фильмов в ключевых для национальной культуры жанрах.

Ожидания отрасли на 2026 год (по данным опроса MOMRI):

· Рынок кинопроката: Двукратный рост доходов и числа кинотеатров.

· Кинопроизводство: Рост на 20-30%.

· Цифровая дистрибуция: Рост в 3-30 раз; 2/3 экспертов верят в победу над пиратством.

· Отечественные фильмы: 100-200 релизов в год, доля в сборах — 20-30%.

Куда движется отрасль?

Российская киноиндустрия стоит перед стратегическим выбором. С одной стороны, есть проверенная коммерческая формула, основанная на государственной поддержке, ностальгии и семейном контенте, которая приносит кассовые рекорды, но, как считает Мусатов, ведёт в творческий и идеологический тупик. С другой — чёткий призыв к формированию государственного заказа по образцу ведущих кинодержав, где культура является инструментом «мягкой силы» и национального воспитания.

Возможные пути развития:

· Для государства и законодателей: Определиться с моделью. Остаться ли в роли пассивного донора для «своих» студий или перейти к активной роли заказчика, формулирующего конкретные тематические и идеологические задачи (патриотизм и защита интересов России , детское кино, социальная драма) и создающего конкурентную среду для их выполнения.

· Для производителей контента: Актуальной становится диверсификация. Спасательным кругом для сказочного жанра может стать его развитие в сторону взрослого фэнтези. В то же время крайне необходимо наладить системную «поставку» качественного контента для аудитории — новых оригинальных психологических драм, детективов, экшенов, соответствующих национальным интересам.

Разрешение этого противоречия — между требованием финансовой эффективности, необходимостью творческого развития и чёткой государственной культурной миссии — определит, сможет ли российское кино, как того требует депутат Мусатов, стать настоящим инструментом «мягкой силы» и завоевать мирового зрителя, или так и останется в плену у бесконечных ремейков, пока не закончатся и сказки.

Фотографии предоставлены пресс-службой ЛДПР