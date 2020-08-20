«Поднимутся все»: куда заведет протест у горы Куштау

Третью неделю в Башкирии продолжается противостояние между защитниками уникальной горы Куштау и «Башкирской содовой компанией», поставившей этот уникальный памятник на грань исчезновения из-за неконтролируемой добычи известняка

Едва поутихли страсти вокруг Шиеса, как на экологической карте России возникла новая «зеленая горячая точка». Одна из четырех таких гор уже была срыта промышленниками до основания, поэтому, безусловно, повод для протестов есть очень веский.

С 9 августа у горы, где с начала месяца разбит стихийный палаточный лагерь, проходят многотысячные митинги. Полиция не дремлет, инкриминируя защитникам статьи за «самоуправство» и «неповиновение» и жестко разгоняя людей. Участились случаи нападения сотрудников ЧОПов и других людей спортивного телосложения на пикетчиков по ночам, когда манифестантов остается на горе по минимуму. Сотрудники полиции зачастую действуют грубо и прессуют людей без объяснений.

В конфликт вмешался глава Башкирии Радий Хабиров. «БСК (Башкирская содовая компания - ред.) сегодня с горы уходит и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау», - заявил он в середине августа. Кроме того, он согласился с местным населением, что БСЛ неплохо бы убрать за собой строительный мусор.

Тем не менее, по данным на 18 августа, 37 задержанным во время разгона палаточного лагеря активистам суд назначил в общей сложности 350 суток ареста, 18 активистам выписали штрафы на общую сумму 14,7 тыс. рублей.

На данный момент палаточный лагерь переместился с подножья Куштау в горы. Защитники очень опасаются, что власти региона, причастные к собственности БСК, все спустят на тормозах. У активистов есть серьезные подозрения, что власти дотянут до холодов, а потом окончательно овладеют ситуацией. Кроме того, конфликт может перерасти в межнациональный - если только кто-то грамотно разыграет такую карту.

Защитники очень этого не желают, но и сдаваться не намерены. Когда на лагерь напали натравленные провокаторам 200 подростков, на защиту пикетчикам съехались порядка 5000 человек местного населения. «Если сюда придут снова, это будет спусковой курок - поднимутся все», - сказал изданию Znak.com один из активистов.

Кандидат юридических наук, доцент Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Иван Медведев полагает, что количество протестов в России будет расти с развитием популярности мирового тренда урбанистов «Территория - наш общий дом». Эксперт сомневается, что БСК в ситуации с Куштау победит. Слишком уж серьезен общественный резонанс, вышедший уже на федеральный уровень.

«То, что произошло на Куштау, нельзя называть компромиссом, - убежден Медведев. - Странно, что это слово вообще кем-то используется в контексте Куштау. Ведь выдача Башкирской содовой компании лицензии на право пользования участком недр не проходила через голосование жителей, это распорядительный акт госоргана. Нет и никаких научных исследований, которые бы показали, что абсолютно невозможно создать для жителей республики рабочие места, кроме как на раскопках святынь».

Между тем, глава БСК Эдуард Давыдов объявил протесты «хорошо спланированной акцией». «Я неоднократно говорил, что на границе Черного моря турки только что открыли завод [мощностью 3 млн тонн в год] и не скрывая говорят, что основным рынком, куда можно продавать соду, [является] Россия, - говорит он. - Я не могу быть уверен, что это точно они, но кто-то хорошо подготовленный выделил хорошее финансирование мероприятия».

Также стало известно, что власти башкирского региона владеют 38,28% БСК - доля принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений через АО «Региональный фонд». Главным образом, содовая компания контролируется АО «Башхим» - ее доля составляет 57,18%. В прошлом году компания «Башхим» получила чистую прибыль в размере 7,1 млрд рублей, и, по данным СПАРК, она не владеет долями больше ни в каких компаниях, кроме БСК.