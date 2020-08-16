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Глава Башкирии Радий Хабиров приостановил работы на горе Куштау

19:39 16.08.2020
Стоп-кадр из видео

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения.

«БСК (Башкирская содовая компания - ред.) сегодня с горы уходит и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау», — приводит его слова bashinform.

Кроме того, глава региона поддержал предложение о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил лидеров экоактивистов на первое заседание совета уже завтра.

Хабиров также согласился с требованием защитников горы, что «Сода» обязана убрать за собой весь строительный и бытовой мусор, образовавшийся в ходе хозяйственной деятельности предприятия на горе Куштау.

Протесты у горы Куштау начались 3 августа, после того как БСК приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки. 

Темы: Республика Башкортостан, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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16.08.2020, 22:45
Гость: Хабиров, Радий Фаритович

(башк. Радий Фәрит улы Хәбиров; род. 20 марта 1964, д. Сайраново, Ишимбайский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР), В Единый День голосования, 8 сентября 2019 года, с результатом 82,02 % в первом туре выборов Главы Республики Башкортостан Хабиров одержал победу. И опять Москва виновата...
16.08.2020, 21:19
Гость: Заглянул мимоходом.

В свое время несколько особо шустрых ребятишек сумели "приобрести" в свою собственность Стерлитамакский содовый комбинат и ещё несколько ведущих предприятий республики Башкортостан. Если кому интересно, с тех пор они сумели приобрести замки 17 века в Швейцарию и Франциях. Попутно они сумели восстановить производство, перевести в оффшоры часть капиталов производства и уничтожить одну из четырех уникальнейших горных образований, входящих в систему так называемых Шихан около города Стерлитамак. Напомню, другого такого образования нет на Земле. Сейчас принялись за вторую гору. Народ вышел на защиту. Подрались с местным ЧОПом. Руководитель Башкортостана пообещал прекратить работы. Внимание. До справедливого рассмотрения ситуации. Маленькая деталь. 38 процентов доли предприятия принадлежат АО Региональный фонд Башкирии, который на 100 процентов принадлежит Министерству экономических отношений РБ. Главой совета регионального фонда и является товарищ Хабиров. Интересная загогулина. Умный люди говорят, возможно происходит процесс отжатия бизнеса у владельцев швейцарских вилл. И как мы знаем, что не все так однозначно в историях такого рода.
16.08.2020, 20:50
Гость: Куштау - гора-одиночка /Википедия/. Ни папы, ни мамы

Соду добывать нужно. Она всем людям нужна. А деревья пускай в Мещерском крае растут.
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