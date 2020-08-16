Глава Башкирии Радий Хабиров приостановил работы на горе Куштау

19:39

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения.

«БСК (Башкирская содовая компания - ред.) сегодня с горы уходит и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау», — приводит его слова bashinform.

Кроме того, глава региона поддержал предложение о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил лидеров экоактивистов на первое заседание совета уже завтра.

Хабиров также согласился с требованием защитников горы, что «Сода» обязана убрать за собой весь строительный и бытовой мусор, образовавшийся в ходе хозяйственной деятельности предприятия на горе Куштау.

Протесты у горы Куштау начались 3 августа, после того как БСК приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.