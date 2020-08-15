Куштау — новый «Шиес»? Башкиры встали плотной стеной, защищая священную гору от властей

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Восемь часов продолжается жесткое противостояние защитников горы Куштау с силовиками и ЧОПовцами. ВИДЕО

У подножия горы Куштау в Башкирии уже 8 часов продолжается противостояние защищающих от промышленников «Башкирской содовой компании» природный памятник местных жителей со спецназовцами, охранниками ЧОП и людьми спортивного сложения. Как передает ufa1.ru, задержаны уже более 45 человек, есть пострадавшие.

Многотысячные акции протеста против разработки горы-шихана Куштау продолжаются в республике уже две недели. Экоактивисты разбили лагерь у подножия горы и пытаются препятствовать вырубке деревьев и работе тяжелой техники. 6 августа на 12 активистов были составлены протоколы по ст. 19.1 (Самоуправство) и ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции). 9 августа у горы Куштау собрался многотысячный митинг, а к ночи, когда в лагере остались 17 человек, на активистов напали около 300 человек в масках и около 70 сотрудников ЧОП. По данным правозащитников, активистам, защищающим гору Куштау, не только угрожали, но и сломали носы, а одному из них — руку. Также вандалы портили личные вещи и провизию участников палаточного лагеря. Полиция наблюдала, но бездействовала.

Сегодня неравнодушные жители Башкирии вновь пришли к горе и скандировали лозунги в защиту шихана от промышленников. Затем, по данным СМИ, к лагерю подъехали десятки охранников с дубинками. По словам активистов, сотрудники ЧОП потребовали убрать палатки и стали теснить протестующих. Позднее к горе подъехала колонна из десятков автобусов с неизвестными людьми, которых активисты описывают как спортсменов и борцов, а на дороге к подножию Куштау собрались сотрудники БСК на тяжелой технике. Активисты сообщили, что техника «едет на таран, не глядя на людей». Также отмечается, что применялись газовые баллончики.

Затем к горе прибыли сотрудники ОМОН. Местные жители попытались им противостоять, но в ответ начались задержания.

Жители Стерлитамака заявили, что в городе остановился общественный транспорт, поскольку работники БСК организовали митинг, а весь автопарк «Башавтотранса» был задействован на подвозе противников экоактивистов к горе. «Мы, жители, не можем уехать по делам, так как транспорта нет в городе, все автобусы на Куштау. А люди, которые работают в городе, не могут выехать из Урняка на работу — полиция все заблокировала. Власти не реагируют. Сталкивают жителей города лбами», — заявила горожанка Евгения.

В МВД Башкирии на все вопросы журналистов ответили, что воздерживаются от комментариев.

Также у лагеря, по словам активистов, глушат телефонную связь и интернет. Активистка Полина Вишневская заявила, что на Куштау «начались ужасы». «После применения силы к своему народу, защищающему народные богатства природы, о чем можно дальше говорить? Мне горько и стыдно за происходящее. Беларусь, мы ближе, чем кажется», — заметила она.

По словам защитников шихана, противостоящие им люди били участников акции, а также сломали все палатки и строения. Затем техника стала «прорываться» на гору.

Около 13:00 начались задержания — на месте работает много силовиков в бронежилетах и шлемах. «Граждане, расходитесь, не нарушайте закон!», — говорили силовики в громкоговоритель.

Между тем на съезде с дороги уже начались работы: строители высыпали камни и начали натягивать колючую проволоку, рассказали активисты.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что их сотрудники «оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок, и действуют в рамках закона».

Корреспондент UFA1.RU Гульдар Давлетова, которая сейчас находится в лагере, сообщила, что активистов оттеснили в лес.

«Прорвали оборону. Тысячи людей. Друг друга бьют. Активисты стали палками, бревнами ограждаться, а на них идет трактор, — рассказала Гульдар. — Начались задержания, десятками бьют. У женщины выкинули мужа в овраг, десятки полицейских кинулись его бить. Она легла сверху, чтобы его защитить. Ее пытались стянуть с него, но не смогли. И только после этого отстали».

Сейчас протестующие движутся на вершину Куштау, к месту вырубки промышленниками деревьев. Техника сюда подняться не может, потому что очень крутой склон. Активисты, а также сотрудники БСК и ЧОП тоже идут наверх.

«Полиция не представляется, убрали нагрудные нашивки и, по какой статье проводят задержания, тоже не говорят — просто уводят, и все. Что делать дальше, активисты не понимают, как и то, что им грозит за их действия», — рассказала корреспондент. По ее словам, в результате столкновений есть пострадавшие.

К главе Башкирии Радию Хабирову обратились экоактивистки, которые защищают шихан Куштау от застройки. Женщины записали видео, в котором пожаловались на стрельбу и отравляющий газ. «По чьему приказу вы выполняете чудовищные злодеяния? Газом травите. Стреляли уже. О чем вы думаете?», — следует из обращения экоактивисток. «У нас дети здесь растут, внуки. В лагере дети, что вы делаете?», — добавили женщины.

Росгвардия информацию о применении газа против защитников Куштау опровергла.

Шихан Куштау — это обособленная гора, остатки барьерного рифа Уральского океана. Такие одиночные возвышенности насчитывают миллионы лет истории, а теперь могут быть срезаны БСК. При этом шиханы, в том числе и Куштау, внесены в шорт-лист проекта «Семь чудес России».

Шихан Куштау в Стерлитамаке, Башкирия

Всего рядом со Стерлитамаком таких шиханов было четыре. Все чертыре шихана были созданы несколько миллионов лет назад, то есть природа создала четыре уникальных объекта. Один их них — Шахтау — уже срыли полностью, до основания, там даже котлован уже есть, рассказал «360» председатель союза экологов Башкирии, советник управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан Александр Веселов.

Аналогичная судьба может постичь и Куштау. Причем ущерб природе будет серьезным. Выбросы известковой пыли и прочих компонентов производства в атмосферу, загрязнение реки Белая, на которой стоит шихан, повышение уровня радиации — ко всему этому нужно готовиться жителям окрестных населенных пунктов.

«Это уникальные геологические объекты, плюс там много эндемиков, то есть это редкие виды растений, насекомых, которые есть только в этой конкретной экосистеме», — добавил Веселов.

Кроме того, опасность заключается и в появлении новых «белых морей», шламонакопителей, которые появляются у любого химпрома. БСК (Башкирской содовой компанией) — самое большое в Европе предприятие по производству соды, самые масштабные «белые моря» находятся тут же, и рекультивировать их, по словам эколога, никто не собирается. Тем временем отходы попадают в воздух, почву и воду, что пагубно сказывается как на состоянии региона, так и на здоровье людей.

Больше того, для этнических башкир шиханы, по словам Веселова, издревле были важным местом, местом проведения обрядов и единения с предками. У двух из трех оставшихся рядом со Стерлитамаком шиханов есть статус памятника природы, а у Куштау почему-то нет. Когда активисты два года назад отстаивали шихан Торатау, именно статус памятника природы спас гору от уничтожения.

По материалам ИА Росбалт, телеканала «360»