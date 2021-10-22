Жар-птица «Антология» (4CD)

Исполнитель: Жар-птица, Название: «Антология», Стиль: рок, Год: 2020

Мы успели привыкнуть к мысли, что первопроходцами русского рока были «Машина времени», «Аквариум» и «Воскресение». Все эти группы и до сих пор в силе. Но есть еще и четвертый не менее важный элемент в этой конструкции - «Жар-птица» из Дубны. Сейчас команда, увы, не на слуху, но факт остается фактом: ее лидер Сергей Попов выступал с прообразом коллектива «Фобосы» еще в далеком 1967-м, собрал «Жар-птицу» в 1975-м, а первый ее альбом вышел в 1981-м — практически одновременно со знаковыми пластинками «Воскресения».

Нынешняя команда Сергея Попова «Алиби» регулярно выпускала свои релизы на CD. “Жар-птице» повезло в этом смысле намного меньше. Бобинные ленты были оформлены на уровне, но на CD они выходили (за исключением «Ангара IV») разве что в виде любительских мизерных авторских тиражей. В прошлом году все четыре культовых диска появились в рамках антологии, упакованных в единый внушительный диджипак с сохранением «бобинных» обложек. Соответственно, и релиз помогает оценить дискографию «Жар-птицы» как неразрывное целое.

Первый альбом с немного вычурным «В Городе Желаний, под Радугой Мечты» достаточно точно отражает романтическую направленность тогдашних рокером. Заглавную песню, изобилующую материализованными абстракциями, можно сравнить с «По дороге разочарований» «Воскресения». В целом, альбом мелодичен, лиричен и создан под несомненным влиянием «битлов». Особенно это касается финальной «Пусть будет так», однако, к чести Сергея попова, он ничего не снимал один в один. Такие песни, как «Водовоз» и «Некрасивая» вполне оригинальны. Тем более, вторая из них имеет своеобразное продолжение («Маша»), позволяющее взглянуть на проблему с другой стороны. А «Свобода приходит нагая» вообще написана на стихи Велимира Хлебникова!

«Привет» советским поэтам-экспериментаторам есть и на следующем диске - «Зной» (одноименный текст принадлежит «циркачу стиха» Семену Кирсанову). «Зной» иносказательно передает тягостное ощущение от закручивания гаек. Даже описанные в альбоме любовные отношения кажутся душными («Отпусти меня»). Несмотря на атеистическое мировоззрение Сергея Попова, он включил в альбом своеобразную молитву «Вне закона», но, правда, и здесь все заканчивается не очень хорошо.

Попытка как-то отвлечься ощутима в третьем альбоме «Жар-птицы» «Рокодром». Как видно уже из названия, он более тяжелый и стремительный, нежели его предшественники. Время не пощадило этот альбом, поэтому некоторые песни («Неужели») пришлось восстанавливать задним числом. Но на качестве готового продукта негативно это не сказалось.

Тем временем близился наиболее неблагоприятный для рокеров 1984 год. Тучи над ними сгущались, поэтому до чистовой записи прощального «взмаха крыла» «Жар-птицы» дело, увы, так и не дошло. «Ангара IV» был доведен до ума и впервые выпущен (на компакт-диске) уже в 2009-м. И немудрено, ведь, такие антивоенные песни об Афганистане, как «Письмо солдата» тогдашние власти никак пропустить не могли. Да и нынешние вряд ли оценят по достоинству, поэтому группа позволила себе такой жест — включить в альбом (помимо бонусных архивных дублей) репризу «Мертвая вода», дающая понять, что и в начале XXI века в нашем обществе вряд ли что-то поменялось в лучшую сторону.

