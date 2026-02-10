«Банда Четырех» спела о гибели Йоко Оно на своем юбилее

Концерт в честь 30-летия группы «Банда Четырех» состоялся в клубе Live Stars 6 февраля 2026 года

Примерно с конца 90-х «Банда Четырех» остается флагманом московского андеграундного постпанка. В деятельности команды были долгие паузы, но странным образом они не вредили ее популярности. После одного такого внушительного перерыва «Банда Четырех» вернулась в 2015-м, обратив на себя внимание и молодежной аудитории. Тогда же лидер группы Илья «Сантим» Малашенков пошутил, что следующее воссоединение, видимо, случится еще лет через 10, когда музыкантам придется выезжать на сцене в инвалидных колясках и устраивать стейдждайвинг с непременными ударами колесами по головам зрителей. Ироничный прогноз не сбылся: за это десятилетие «бандиты» выпустили новый альбом «Увольнение на берег» (2021), подготовили следующую программу «Американский психопат», выпустили свое наследие на CD и виниле и дали множество фактурных, не похожих друг на друга концертов, оставшись в великолепной форме.

На разогреве у «Банды Четырех» выступил такой же непотопляемый «Мирный Атом». Представляя их, гитарист «Банды Четырех» Костя Мишин пошутил, что не захотел занудствовать в начале концерта со своим проектом «Ожог» - и вдруг перешел на стихи: «Серега и Влад настроят на нужный лад». Идеологи «Мирного Атома» так и сделали, щедро выплеснув в зал добрую порцию упругих и забристых песен - «Заря», «Сумерки», «7 холмов», «Все для фронта», «Труба» и др. Гитарист Влад Селиванов молодецки подпевал задумчивому вокалисту Сергею Щербакову и время от времени балагурил в духе: «Новая песня «Эдгар По» в стиле ска — танцуют панки и скины».

Стоит заметить, что под ладные и складные композиции «атомщиков» активно разминались в зале далеко не только две названные категории зрителей. Принимали «Мирный атом» на ура, величали их «красавчиками», угощали пивом, а после посвящения столичному метро «Труба» принялись дружно скандировать: «Moscow Number One!». Музыканты невозмутимо вынимали козырь за козырем, то исполняя кавер «Черного ворона» «Соломенных енотов», то купая публику в лучистых ритмах невероятно мелодичной песни «Холидей». Да еще эффектно закольцевали свое выступление литературно-музыкальным «Приветствием» и «Прощанием» на музыку «Бабьего лета» Джо Дассена, откуда следовало, что «Мирный атом» долго был спрятан в надежных местах и теперь отправляется обратно в них же. Этой стройной драматургии и 16 номеров зрителям оказалось явно мало, поэтому зрители требовали еще.

Но на сцену уже поднимался методичный Костя Мишин с тематическим стихотворением о нелюбви к дню рождения Боба Марли и прочим красным дням календаря. Коллега Илья Малашенков поддержал этот «датский» скепсис, скромно заметив, что множество «г..ных» групп просуществовало долго, а хорошие распались, не протянув и десятиления, поэтому нынешний юбилей — это никакое не достижение, а следствие некоей «алкоголической упертости», когда обуревает жажда деятельности. Также Сантим сразу объявил, что в программе будет 25 песен, для него это многовато, но он постарается продержаться. Было ради чего это сделать, так как позже и певец определил юбилейный сет «Банды Четырех» как рок-оперу, а каждую песню — арию в ее составе.

Не стоит пытаться собрать все детали этого паззла воедино, каждый мог найти в этом «миксе за 30 лет» (с) Сантим нечто свое - «Московское метро», «Плетки и ножи», «Анархия не катит», «На Западном фронте без перемен», «Безобразное время», «Коммунизм мертв» (группы «Передвижные Хиросимы»), «Резервация здесь», «Бунтарь», «Я берегу свои грехи», «Угостите сигаретой анархиста», «Хей-хей, май-май» и др. Лидер «Б4» верно заметил, что вряд ли кто-то останется в этот вечер без СВОЕЙ песни. Так оно и было. Стоило лишь обратить, например, внимание на то, как трепетная девушка в розовых одеждах и с розовыми же волосами остервенело подпевала в «Перебить охрану тюрьмы».

Находились, правда, и такие личности, которых зациклило на паре «крамольных» песен, настойчиво запрашиваемых в паузах. «Кого под статью подвести этим хотите - себя или меня? На наше 30летие… Ну, спасибо дорогие друзья!» - по-отечески стыдил их Сантим, на провокации не велся и продолжал гнуть свою линию. В качестве альтернативы заказам он нечто большее — новые песни «Волна ушла», «На поводке у Дали», «Американский психопат» и др. «Централ Парк» с припевом «здесь не место для влюбленных — умирает Йоко Оно на груди у Леннона» сопровождала потрясающая история от Сантима. В Новосибирске у музыкантов с поклонниками вышел спор о настроении этой песни. Сантим считал ее мрачной, сибиряки возражали. «Ну, раз Леннон остался жив, значит, песня действительно светлая — кто-то же должен был умереть в этой истории», - высказал свое мнение Сантим уже московским зрителям.

По замыслу Ильи Малашенкову точку в «рок-опере» аоставила «ария» «К звездам». Но потом зрителей ждали еще три дополнительные песни, «У меня претензий к Богу нет», «Гангстерское Солнце» и «Эха звон». Последняя из них оказалась любимой у друга Сантима Олега Панарьина, поэтому мимо нее он пойти не мог. Тем более, эхо этого концерта века, надеемся, будет давать о себе знать еще долго.