Владимир Кузьмин «Мне одиноко детка»

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Мне одиноко детка», Стиль: рок, Год: 2025

Песня «Мне одиноко, детка» прочно обосновалась в программе сольных концертах Владимира Кузьмина, наряду с нетленными хитами, которым по 20-30 и больше лет. Между тем, в составе одноименного альбома она вышла всего лишь пять лет назад. А на CD этот материал вообще впервые издан в этом году в рамках проводимой лейблом Moroz Records ревизии наследия музыканта, незаслуженного обделенного физическими носителями.

Альбом производит целостное впечатление, а в его основе — крах казавшихся стабильными отношений. В этом плане песня «Мне одиноко, детка» и впрямь смотрится очень выигрышно — в ней подробно описана атмосфера дискотеки и сама она танцевальная, хотя и с сочными гитарными риффами. Владимир Кузьмин мастерски описывает тоску героя по ускользающей даме сердца. Незадачливый романтик настолько поглощен своей неудачей, что даже вскользь упоминает случившуюся на танцполе облаву силовиков, впечатлений от которой иному свидетелю хватило бы на полгода.

Яркой приметой современной Москвы становится и таксист по имени Иабдулох. Возможно, это символ, поскольку в переводе с арабского оно переводится как «слуга Всевышнего», а одна из главных тем альбома — возвращение героя Богом на правильную дорогу, наиболее полное раскрытие которой происходит в финальной просветляющей «Божественной силе».

Но прежде, чем это произойдет, придется изрядно поплутать. В пьяном угаре герой песни «Мне одиноко, детка» теряет ключи от квартиры и призывает на помощь знакомого слесаря Борю. В песне «Ключевой вопрос» образ ключа обретает фрейдистский оттенок: перепутав этаж, он развлекается с чужой красоткой, которая умоляет его вставить еще раз ключ в ее дверь, за что он потом серьезно поплатился. Еще до знаменитого мема здесь в прямом и переносном смыслах входят «не в ту дверь». А в медитативной песне «Свет тех же фонарей» ведется усиленный поиск ключей от счастья.

Описывая всевозможные блуждания, Владимир Кузьмин абсолютно верно определяет причину этих запуток. Психологически точный ответ кроется в песне «Мечты сечиы»: грезы имеют обыкновение сбываться, но почему-то чаще в тот момент, когда ты поглощен совершенно иными чаяниями. Именно поэтому герой «Разбитого сердца» остается абсолютно холоден к поползновениям восторженной воздыхательницы — ведь он грустит совсем по-другой. А в песне «Пропавшие мечты» заглавный образ сравнивается с давно ушедшим поездом.

Железнодорожные реалии возникают и в «Твоем поезде». Причем эта песня воспринимается как сиквел знаменитых «Сибирских морозов». Даже в музыке есть пересеченния: берущий за душу высокий гитарный пассаж, ритм, напоминающий стук вагонных колес. По большому счету, это женский взгляд на ту же ситуацию: выясняется, что ОНА страдает ничуть не меньше и не прочь оказаться рядом с ним в сыром купе.

«Мне одиноко детка» - это альбом в приглушенных тонах. Здесь нет привычного для Владимира Кузьмина хардового раздолья, но облицовка этих пронзительных блюзов и баллад выполнена из не менеее добротного материала. Под стать им матовое покрытие диджипака дискового издания, вместо победоносного глянца изданий других альбомов.