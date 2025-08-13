Владимир Кузьмин «Мне одиноко детка»

Владимир Кузьмин «Мне одиноко детка»

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Мне одиноко детка», Стиль: рок, Год: 2025

Песня «Мне одиноко, детка» прочно обосновалась в программе сольных концертах Владимира Кузьмина, наряду с нетленными хитами, которым по 20-30 и больше лет. Между тем, в составе одноименного альбома она вышла всего лишь пять лет назад. А на CD этот материал вообще впервые издан в этом году в рамках проводимой лейблом Moroz Records ревизии наследия музыканта, незаслуженного обделенного физическими носителями.

Альбом производит целостное впечатление, а в его основе — крах казавшихся стабильными отношений. В этом плане песня «Мне одиноко, детка» и впрямь смотрится очень выигрышно — в ней подробно описана атмосфера дискотеки и сама она танцевальная, хотя и с сочными гитарными риффами. Владимир Кузьмин мастерски описывает тоску героя по ускользающей даме сердца. Незадачливый романтик настолько поглощен своей неудачей, что даже вскользь упоминает случившуюся на танцполе облаву силовиков, впечатлений от которой иному свидетелю хватило бы на полгода.

Яркой приметой современной Москвы становится и таксист по имени Иабдулох. Возможно, это символ, поскольку в переводе с арабского оно переводится как «слуга Всевышнего», а одна из главных тем альбома — возвращение героя Богом на правильную дорогу, наиболее полное раскрытие которой происходит в финальной просветляющей «Божественной силе».

Но прежде, чем это произойдет, придется изрядно поплутать. В пьяном угаре герой песни «Мне одиноко, детка» теряет ключи от квартиры и призывает на помощь знакомого слесаря Борю. В песне «Ключевой вопрос» образ ключа обретает фрейдистский оттенок: перепутав этаж, он развлекается с чужой красоткой, которая умоляет его вставить еще раз ключ в ее дверь, за что он потом серьезно поплатился. Еще до знаменитого мема здесь в прямом и переносном смыслах входят «не в ту дверь». А в медитативной песне «Свет тех же фонарей» ведется усиленный поиск ключей от счастья.

Описывая всевозможные блуждания, Владимир Кузьмин абсолютно верно определяет причину этих запуток. Психологически точный ответ кроется в песне «Мечты сечиы»: грезы имеют обыкновение сбываться, но почему-то чаще в тот момент, когда ты поглощен совершенно иными чаяниями. Именно поэтому герой «Разбитого сердца» остается абсолютно холоден к поползновениям восторженной воздыхательницы — ведь он грустит совсем по-другой. А в песне «Пропавшие мечты» заглавный образ сравнивается с давно ушедшим поездом.

Железнодорожные реалии возникают и в «Твоем поезде». Причем эта песня воспринимается как сиквел знаменитых «Сибирских морозов». Даже в музыке есть пересеченния: берущий за душу высокий гитарный пассаж, ритм, напоминающий стук вагонных колес. По большому счету, это женский взгляд на ту же ситуацию: выясняется, что ОНА страдает ничуть не меньше и не прочь оказаться рядом с ним в сыром купе.

«Мне одиноко детка» - это альбом в приглушенных тонах. Здесь нет привычного для Владимира Кузьмина хардового раздолья, но облицовка этих пронзительных блюзов и баллад выполнена из не менеее добротного материала. Под стать им матовое покрытие диджипака дискового издания, вместо победоносного глянца изданий других альбомов.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
Новый план ОСТ: демографическая яма России и утилизация Украины — две стороны одной медали
Bloomberg узнал о соглашении по Украине перед встречей Путина и Трампа
В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
Избранное
«Северный Флот» сыграл самую важную для всех песню на юбилее первого альбома
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
LASCALA: «Делать музыку под копирку, хоть и безопасно, но скучно и тривиально»
«Никто не хотел войны. Война была неизбежной... Весьма вероятно, что скоро на наших глазах произойдет то, что рано или поздно должно было произойти»
Ногу Свело! «Хочу бодаться!»
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
Ермен Анти, 20 октября, Бар Libe (Актобе)
Александр Ф. Скляр поделился главным жизненным рецептом
«Наша репутация на Западе столь одиозна, что это открывает блестящую возможность делать то, что нужно»
СтимфониЯ feat. План Ломоносова «Легенда о Коловрате» (интернет-сингл)
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации