«Конец Фильма», 7 сентября, «16 Тонн»

Группа «Конец Фильма» возвращается на сцену клуба «16 Тонн» в полном составе, чтобы порадовать искушенную столичную публику мощным и заряжающим звуком на большом электрическом концерте

«Конец Фильма» — авторы саундтрека к одному из самых долгоиграющих отечественных сериалов «Солдаты», участники хит-парадов разножанровых радиостанций: от «НАШЕго» до «Русского Радио», обладатели премии «Золотой Граммофон». 

На выступлении в «Тоннах» гостей ждут лучшие песни коллектива, а также приятные сюрпризы от фронтмена — Евгения Феклистова, который зачастую балует слушателей редко исполняемыми композициями, не входящими в «классический» хитовый сет-лист.
Прозвучат все давно ставшие любимыми песни («Элис», «Жёлтые глаза», «Весна», «Ночь Одиночество», «Новый день» и др.) и темы из сериала «Солдаты» («Юность в сапогах», «Хорошо», «Не завидуй!» и др.) и премьеры!

Начало в 20.00.
 

