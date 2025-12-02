Путин: Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому

18:53 2.12.2025

Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас", - сказал Путин журналистам во вторник.

Президент также отметил, что если Европа начнет войну с РФ, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться.

"Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнёт её, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - приводит слова Путина "Интерфакс".