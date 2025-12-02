Путин: Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому
Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас", - сказал Путин журналистам во вторник.
Президент также отметил, что если Европа начнет войну с РФ, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться.
"Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнёт её, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - приводит слова Путина "Интерфакс".
Приготовили чемоданчики. С кнопкой.
Все ж умиляет этот гражданин.
Ты готов сдать страну,и сдаешь ее уже 25 лет,это уже и слепые видят.
Воевать будет царь. И причём победоносно.
Шоколадного Зе слить в Аргентину на парашуте, тайно, пакт между илитами, что илитных не трогать, а дальше кто знает? Но мы готовы. Все так безопаснее для неприкасаемых илиток будет.
Но придётся это делать России за неё
Что в Администрации президента все уже тревожные чемоданчики приготовили? Как время летит, будто вчера скандировали Ельцин! Ельцин! Ельцин ! Билеты то забронировали на случай тревоги реформаторы? Представляю как будет Кириенко выглядеть в генеральской форме.