Путин: Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому

Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас", - сказал Путин журналистам во вторник.

Президент также отметил, что если Европа начнет войну с РФ, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться.

"Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнёт её, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.12.2025, 21:29
    Гость: Весело вас читать:)))

    Все ж умиляет этот гражданин.
    Ты готов сдать страну,и сдаешь ее уже 25 лет,это уже и слепые видят.

    Воевать будет царь. И причём победоносно.

  3. 02.12.2025, 20:53
    Гость: Прохожий

    Шоколадного Зе слить в Аргентину на парашуте, тайно, пакт между илитами, что илитных не трогать, а дальше кто знает? Но мы готовы. Все так безопаснее для неприкасаемых илиток будет.

  5. 02.12.2025, 19:48
    Гость: Готовы хоть сейчас.

    Что в Администрации президента все уже тревожные чемоданчики приготовили? Как время летит, будто вчера скандировали Ельцин! Ельцин! Ельцин ! Билеты то забронировали на случай тревоги реформаторы? Представляю как будет Кириенко выглядеть в генеральской форме.

Все комментарии (6)
