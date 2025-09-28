7раса «Всем мое почтение» (интернет-сингл)

Исполнитель: 7раса, Название: «Всем мое почтение», Стиль: альт-рок; Год: 2025

«Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем моё почтение», - любил говаривать преподобный Амвросий Оптинский. Глядя на название новой песни старейшей московской альтернативной группы «7раса» «Всем мое почтение», поневоле сомневаешься, а всерьез ли они, а нет ли здесь сарказма?

Поначалу действительно песня кажется далекой от успокоительного эффекта. Лидер группы Саша Растич очень точно (и, главное — лаконично!) ставит диагноз современному миру: он лишь вытягивает из людей энергию, а взамен потчует откровенно несвежей пищей. Но далее музыкант резко отходит от обличительного пафоса и начинает петь искренюю осанну тем, кто его выносил на своих плечах. Это очень похоже на благодарность Ильи Черта, кого он «крючьями в сердце держал», потому что они махали ему рукой. Песня звучит настолько созидательно, что кажется, будто она вобрала в себя позитивные импульсы тех, кому выражен респект. Где-то на горизонте маячит, между прочим, и любимый растичем Егор Летов, в чьем стиле оборот «стимул волшебный».