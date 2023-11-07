Мафия «Live in Moscow 2019»

Исполнитель: Мафия, Название: «Live in Moscow 2019», Стиль: хэви-метал, Год: 2023

Группа «Мафия» славилась своими безбашенными концертами в конце 80-х. Минули десятилетия и, конечно, эти умудренные опытом дядьки вряд ли позволяют себе сегодня отмочить что-то в духе приснопамятного выступления «Студенты, давай!» Но порох в пороховницах еще есть, что доказывает свежий концертник 2019 года.

На этом выступлении «Мафия» не была даже хозяевами сцены, а поздравляла с днем рождения группу «Железный поток». Не забывая периодически напоминать об этом в течение своего сета, музыканты, тем не менее, показали вполне самодостаточную программу. Нашлось место и привычному для коллектива оттягу, причем — с первых же секунд записи. Выходившего к микрофону, вероятно, бьет током, из-за чего следует смачная ругань.

Возросшее техническое мастерство музыкантов позволяет сполна насладиться жирно и драйвово звучащими песнями «Дети Солнца», «Матрица», «Паруса» и др. Особый шик — апокалиптическая тематика, которую главарь «Мафии» Юрий Забелло умеет подавать лаконично и с юмором. В «Параде планет» исчезновение человечества описано как великое благодеяние для Земли. А в «Ядерной реакции» конец света видится благом уже для самого человечества».

В середине концерта группа позволяет себе исполнить относительно лирическую песню «Северное сияние». После тотемной песни «Мафия» начинается представление музыкантов и наделение Юрия Забелло титулом «Великий Юрер». Зрители же в зале заказывают зачем-то «Парад планет», который уже игрался ранее. Но у «Мафии» свой план, и выдав искрометные боевики «Солнце» и «Веселый Роджер», музыканты предлагают освободить сцену для «Железного потока». Но напоследок объявляется песня «Пистолет», который тут же и принимается азартно горланить один из бывалых поклонников группы.

«Изоляция Рекордс» выпустила концерт на CD с пит-артом и изображением афиши того концерта на вкладыше. Но подчеркиваем, что релиз имеет далеко не только архивную ценность, но и вполне годится для повседневного прослушивания для подъема тонуса.