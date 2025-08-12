Алексей Кузнецов «В старом стиле (к 80-летию маэстро)» (2 СD)

Исполнитель: Алексей Кузнецов, Название: «В старом стиле», Стиль: инструментальный джаз, Год: 2022

Одно только педантичное перечисление достоинств и заслуг Алексея Кузнецова может занять целый творческий вечер. Но главной из них пожалуй стало то, что ему удалось «легитимизировать» в советском джазе гитару, сделав ее солирующим инструментом. При этом гитарист всегда ставил во главу угла именно ритм, а не нарциссическое импровизаторство.

Несмотря на то, что Алексей Кузнецов освоил джазовую манеру игры на гитаре еще в конце 50-х, он громко заявил о себе уже в 60-е годы, первый сольный альбом он выпустил лишь в 1981 году. Вышедшая на «Мелодии» пластинка «Голубой коралл» включала как авторские номера гитариста, так и его обработки мировых джазовых стандартов.

С тех пор дискография Алексея Кузнецова значительно пополнилась (например, уже в наши дни он выступает и записывается с Валерием Сюткиным), и в 2022-м к 80-летию маэстро был выпушен двойной CD с его избранными композициями разных периодов. С «Голубого коралла», например, сюда вошла мелодия Тихона Хренникова из фильма «Верные друзья» и знаменитый эвергрин «Summertime» Джорджа Гершвина из оперы «Порги и Бесс», исполненный невероятно элегантно и щадяще, где гитара, опять же, не солирует, оставляя эту прерогативу саксофону.

С 60-х Алексей Кузнецов играл в дуэте со старшим коллегой Николаем Громиным, благодаря которому приобрел новое техническое оснащение. В полном соответствии со своей фамилию, этот неординарный гитарист сочинял громоподобные инструментальные композиции, стидистику которых можно условно охарактеризовать как «танцплощадка 66». В сборнике ««В старом стиле» в исполнении тандема представлена авторская композиция Николая Громина «Взлет», а также «Blues For L» (J. Smith) и «10 лет спустя» уже сочиненная самим Алексеем Кузнецовым.

Также на двойнике можно услышать и другие вещи кузнецовского авторства. «Алеша» - лирическая элегия с солирующей флейтой. «Блюз на Басманной» - дань улице, на которой жил Алексей Кузнецов, причем, вопреки ожиданиям, этой песне присущ не ярко выраженный ностальгический флер, а, напротив, некая недосказанность, будто самые сокровенные воспоминания Алексей Кузнецов все же оставляет при себе…

Как известно, многие годы Алексей Кузнецов сотрудничал и сЭстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева, известный своим филигранным звучанием. В исполнении этого коллектива в сборнике представлены самые московские по настроению пьесы - «Случайная встреча», «В старом стиле», «Голубой закат» Мурада Кажлаева и «Этот цветок» не ярок Матвея Блантера.

Не менее пристального внимания заслуживают в сборнике и всевозможные эксперименты Алексея Кузнецова с джазовыми коллективами. Некоторые из этих номеров («Чайки над причалом» Мурада Кажлаева) — очень длинные и навороченные, но они вполне заслуживают полного в них погружения.

