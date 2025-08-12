Алексей Кузнецов «В старом стиле (к 80-летию маэстро)» (2 СD)

Алексей Кузнецов «В старом стиле (к 80-летию маэстро)» (2 СD)

Исполнитель: Алексей Кузнецов, Название: «В старом стиле», Стиль: инструментальный джаз, Год: 2022

Одно только педантичное перечисление достоинств и заслуг Алексея Кузнецова может занять целый творческий вечер. Но главной из них пожалуй стало то, что ему удалось «легитимизировать» в советском джазе гитару, сделав ее солирующим инструментом. При этом гитарист всегда ставил во главу угла именно ритм, а не нарциссическое импровизаторство.

Несмотря на то, что Алексей Кузнецов освоил джазовую манеру игры на гитаре еще в конце 50-х, он громко заявил о себе уже в 60-е годы, первый сольный альбом он выпустил лишь в 1981 году. Вышедшая на «Мелодии» пластинка «Голубой коралл» включала как авторские номера гитариста, так и его обработки мировых джазовых стандартов.

С тех пор дискография Алексея Кузнецова значительно пополнилась (например, уже в наши дни он выступает и записывается с Валерием Сюткиным), и в 2022-м к 80-летию маэстро был выпушен двойной CD с его избранными композициями разных периодов. С «Голубого коралла», например, сюда вошла мелодия Тихона Хренникова из фильма «Верные друзья» и знаменитый эвергрин «Summertime» Джорджа Гершвина из оперы «Порги и Бесс», исполненный невероятно элегантно и щадяще, где гитара, опять же, не солирует, оставляя эту прерогативу саксофону.

С 60-х Алексей Кузнецов играл в дуэте со старшим коллегой Николаем Громиным, благодаря которому приобрел новое техническое оснащение. В полном соответствии со своей фамилию, этот неординарный гитарист сочинял громоподобные инструментальные композиции, стидистику которых можно условно охарактеризовать как «танцплощадка 66». В сборнике ««В старом стиле» в исполнении тандема представлена авторская композиция Николая Громина «Взлет», а также «Blues For L» (J. Smith) и «10 лет спустя» уже сочиненная самим Алексеем Кузнецовым.

Также на двойнике можно услышать и другие вещи кузнецовского авторства. «Алеша» - лирическая элегия с солирующей флейтой. «Блюз на Басманной» - дань улице, на которой жил Алексей Кузнецов, причем, вопреки ожиданиям, этой песне присущ не ярко выраженный ностальгический флер, а, напротив, некая недосказанность, будто самые сокровенные воспоминания Алексей Кузнецов все же оставляет при себе…

Как известно, многие годы Алексей Кузнецов сотрудничал и сЭстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева, известный своим филигранным звучанием. В исполнении этого коллектива в сборнике представлены самые московские по настроению пьесы - «Случайная встреча», «В старом стиле», «Голубой закат» Мурада Кажлаева и «Этот цветок» не ярок Матвея Блантера.

Не менее пристального внимания заслуживают в сборнике и всевозможные эксперименты Алексея Кузнецова с джазовыми коллективами. Некоторые из этих номеров («Чайки над причалом» Мурада Кажлаева) — очень длинные и навороченные, но они вполне заслуживают полного в них погружения.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?
Новый план ОСТ: демографическая яма России и утилизация Украины — две стороны одной медали
jcomp / Freepik.com"/>
В Москве планируют построить индуистский храм
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске
Избранное
Алексей Горшенев вывел персональную формулу счастья
Адаптация пчел «Мутное время» (интернет-сингл)
Ботфорты женские: как выбрать и с чем носить
Doo Bop Sound «Live at Montreux 2008» (2CD)
Прелести неолиберализма: во Франции заговорили о невыносимых условиях жизни в стране
Происшествие «Черные маки свободы»
За социальную инфраструктуру Петербурга возьмется градостроительная комиссия
США: Честный взгляд на Украину из… 1948 года
«Ключевая» приблизила День Победы экскурсом в блокадный Ленинград
«Временные правила» 1899 года: Беспрецедентная карательная мера - из студентов – в солдаты
«Марш справедливости»: тайный подвиг или явное предательство?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации