«Приключения Электроников», 28 августа, «Рюмочная Зюзино»
Команда как известно переигрывает в своей оригинальной манере песни из советских фильмов, мультфильмов, а также хиты прошлых лет.
Начало в 20.00.
