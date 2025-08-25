«Приключения Электроников», 28 августа, «Рюмочная Зюзино»

«Приключения Электроников», 28 августа, «Рюмочная Зюзино»

28 августа в «Рюмочной Зюзино» выступит легендарная поп-панк группа «Приключения Электроников»

Команда как известно переигрывает в своей оригинальной манере песни из советских фильмов, мультфильмов, а также хиты прошлых лет.

Начало в 20.00. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Трамп сломал Зеленского, но до «безоговорочной капитуляции» не дожал
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Россияне работают все больше, а получают все меньше
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
Избранное
Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании
«Моральный кодекс», 31 июля, «16 Тонн»
Вадим Курылев («Электропартизаны»): «Все песни существуют всегда, и просто проявляются в нашем мире в какой-то момент»
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену
Афганистан и Россия: воевать нельзя смириться
Возможна ли война с НАТО «из-за Украины»?
Дельфин устроил поклонникам прогулку на космическом корабле
Обе-Рек feat. Черный Обелиск «Желтая стрела» (интернет-сингл)
«Сирийский синдром»
СерьГа «Своим чередом»
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации