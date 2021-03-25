Златоустовский расстрел 1903 года – предтеча «Кровавого воскресенья»
К сожалению, использование армии против собственного народа в царской России было достаточно обыденным явлением. Применение оружия против бастующих рабочих было и до 1903 года - вспомним Ригу 1899 года (9 убитых), «Обуховскую оборону» в Петербурге 1901 года (8 убитых) и Ростовскую стачку 1902 года (6 убитых). В 1903 году счет убитых пошел уже на десятки, а в 1905 году – на сотни. Например, жертвами так называемого «Курловского расстрела» в Минске в 1905 году стали около 100 человек, ну а про «Кровавое воскресенье» и говорить нечего.
Когда разного рода «историки» винят в причинах революции 1905 и 1917 гг. большевиков, меньшевиков, эсеров и прочую «пятую колонну», надо помнить, что это не они отдавали приказы на применение оружия против народа. Не Ленин отдавал приказы войскам стрелять в толпу безоружных людей и не Троцкий приказывал казакам рубить всех, кто попадался под руку.
Всё, что случилось со страной в начале века – это целиком и полностью «заслуга» самодержавной власти, которая рассматривала народ как бессловесную и бесправную скотину, диалог с которой был категорически неприемлем, и как только «скотина» пыталась «качать права», тут же вызывались армейские части и казаки, после чего в ход шли винтовки и шашки. А в Москве в 1905 году и артиллерия.
Никто из царских ставленников «на местах» не понес никакой ответственности за жертвы и прочие преступления против народа. И никто так долго и тщательно не готовил революционный взрыв, как сама власть, и никто кроме неё не подготовил столько сторонников революционного переустройства страны, как она сама. И когда началась Гражданская война, сколь ни значительны были успехи Добровольческой армии и войск Колчака или Юденича, исход её был предрешен задолго до того, как в смертельной схватке сошлись красные и белые.
Первых поддержал народ, а вторые оказались историческими банкротами, лишь затянувшими агонию старого режима, который был обречен ещё задолго до выстрела «Авроры».
После того как царская власть предпочла диалогу с народом свинец и репрессии, всем стало ясно, что её падение – лишь вопрос времени. У Истории есть свои, незыблимые законы, которые одинаково работают что в древнем Египте или Риме, что в царской России, и те, кто пренебрегает этими законами, заканчивает, как правило, очень плохо. Что полностью подтвердил 1917 год.
В начале марта 1903 года, казалось бы, ничто не указывало на приближающуюся трагедию. Началось все с того, что на оборонном Златоустовском заводе были введены новые расчетные книжки. Они были введены и на других казенных заводах, но там рабочие отнеслись к этому спокойно. А вот в Златоусте сразу же началось роптание – рабочим не понравились новые условия найма и ужесточение штрафов.
Не то чтобы новые правила так уж сильно их ущемляли, но, видимо, сказалась общая усталость от скотского отношения к людям. Например, за пререкания с заводским начальством рабочих могли оштрафовать, а за оскорбление и вовсе посадить под арест. Кстати, большинство забастовок в начале века в России начинались с совершенно пустяковых конфликтов: мастер оскорбил и унизил рабочего, начальник неправильно насчитал зарплату, кого-то заставляли работать сверхурочно за маленькую прибавку к зарплате или вообще без неё.
Всё это решалось элементарно и в большинстве случаев не стоило выеденного яйца, но из-за нежелания вести диалог с рабочими очень часто все заканчивалось пулями и нагайками. Златоуст не стал исключением.
Рабочие пригрозили забастовкой, требуя не вводить новые расчетные книжки, но их, разумеется, послали куда подальше. 24 марта на заводе начались волнения, работа была остановлена и рабочие начали бастовать. Начальство предложило выбрать делегатов для переговоров, но как только рабочие Ф. Симонов и И. Филимошкин отправились на переговоры, их арестовали и бросили в тюрьму. После чего стало ясно, что с «быдлом» никто всерьез ничего обсуждать не собирается. Это был первый шаг к трагедии.
Возмущенные арестом своих товарищей рабочие вышли на улицы, требуя освободить Симонова и Филимошкина, к ним присоединились многие горожане и просто зеваки, что стало обретать форму массовых беспорядков. Об этом стало известно губернатору Н. М. Богдановичу, который выехал из Уфы в Златоуст с прокурором и шефом жандармов. Но при этом зачем-то прихватил с собой роту Мокшанского полка, и это стало вторым роковым шагом, приведшим впоследствии к смерти десятков людей, включая самого губернатора.
По прибытии в Златоуст Богданович быстро разобрался в ситуации, принял от рабочих петицию и попросил их выйти на работу, пообещав разобраться с их проблемой в кратчайший срок. Рабочие же настаивали на освобождении Симонова и Филимошкина и расходиться отказались. Решить патовую ситуацию губернатор не смог и до трагедии оставался всего один шаг.
Защитники монархии утверждают, что в момент общения губернатора с рабочими (более 5 тысяч человек), как обычно, всё испортили провокаторы, они же революционеры, они же «пятая колонна». Якобы из толпы раздались выстрелы и один жандарм был ранен.
Самое интересное, что про «выстрелы из толпы» монархисты будут говорить и впоследствии, например, объясняя, почему солдаты стали стрелять в народ 9 января 1905 года. Дескать, их спровоцировали. При этом возникает вполне резонный вопрос – а зачем вообще были нужны солдаты? Какую опасность и для кого представляли безоружные люди как 26 марта 1903 года в Златоусте, так и такие же безоружные люди 9 января 1905 года в Петербурге? Но этот вопрос старательно оставляется «за кадром».
Как бы то ни было, общение Богдановича с рабочими зашло в тупик, последние настаивали на выполнении своих требований, на приказ разойтись они не реагировали, более того, обзывали губернатора и его свиту всякими нехорошими словами. Свидетели утверждали, что из толпы периодически летели снежки, куски льда и прочие предметы, правда, никто от снежков не пострадал. Однако это переполнило чашу терпения Богдановича, он подал условный сигнал и по толпе было сделано три залпа. Причем третий залп был дан по уже разбегающимся людям.
В результате расстрела погибли 45 человек (по официальным данным), а по данным газеты «Искра», в тот день было убито 69 человек. Ещё большее расхождение в числе раненых: 103 и 250. Но в любом случае, были бессудно убиты десятки безоружных людей.
26 марта 1903 года стал ещё одним чёрным днем в русской истории, приблизившим революцию 1905 года и крушение страны в 1917.
В России «Златоустовская бойня», как тут же окрестили расстрел, вызвала взрыв возмущения практически во всех слоях русского общества. Самодержавие проклинали на всех углах, а рейтинг Николая II, существуй он в то время, однозначно был бы «ниже плинтуса».
Ненависть к самодержавию буквально зашкаливала, что привело к невиданному прежде феномену: когда вскоре началась русско-японская война, из России в адрес японского императора шли… поздравительные телеграммы. Сложно припомнить второй такой случай в мировой истории.
Впрочем, чему тут удивляться – многим японцы казались менее опасными врагами, чем ненавистные самодержавные держиморды, которые помимо Златоуста успели ещё отметиться расстрелом киевских железнодорожников 23 июля 1903 года (8 убитых) и расстрелом рабочих в Екатеринославе (11 убитых).
Использование армии против безоружных сограждан всегда являлось тягчайшим преступлением, не имеющим никаких оправданий. Разумеется, самодержавная власть вину за все произошедшее возложила на революционных смутьянов, а вот уфимский губернатор Богданович никакой ответственности не понес. По свидетельствам знавших его людей, это был честный человек весьма либеральных взглядов, который впоследствии очень переживал о произошедшем в Златоусте.
Всё это может так и было, вот только честный человек, который находится в ладах со своей совестью, никогда не отдаст приказ расстреливать безоружных сограждан. А как мы помним, Богданович, отправляясь в Златоуст, сознательно прихватил с собой роту солдат. Если уж висящее на стене ружьё обязательно стреляет, то что говорить о солдатах с боевыми патронами?
Сразу после «Златоустовской бойни» эсеры объявили Богдановича врагом народа и вынесли ему смертный приговор. 6 мая 1903 года уфимский губернатор отправился на ежедневную прогулку в городской сад, где его поджидал эсер-боевик Егор Дулебов, который разрядил в него револьвер, бросил рядом с телом губернатора листок с приговором и на глазах у опешившей публики преспокойно скрылся.
В феврале 1904 года в Уфе состоялось судебное разбирательство событий в Златоусте. Как нетрудно догадаться, подсудимыми были исключительно рабочие – 34 человека. Из них вина 29 доказана не была, а пятеро получили небольшие тюремные сроки, от месяца до трех. К официальным лицам, включая администрацию Златоустовского завода, у суда вопросов, разумеется, не было. Весьма странное судилище, когда судят потерпевших, а не тех, кто заляпался кровью рабочих.
Тогда всем, включая Николая II, казалось, что ситуацию удалось взять под контроль, но всё только начиналось. Ведь не зря говорят - что посеешь, то и пожнёшь. Пройдет тринадцать лет и вот какие строки напишет один из руководителей Белого движения, генерал П.Н. Врангель: «Одни из старших начальников, глубоко любя Родину и армию, жестоко страдали при виде роковых ошибок Государя, видели ту опасность, которая нарастала и искренне заблуждаясь, верили в возможность "дворцового переворота" и "бескровной революции"».
Врангель прямым текстом пишет о том, что многие в армии, дававшие царю присягу… желали «дворцового переворота»! Это в какой же исторический тупик надо было завести страну, что даже офицеры мечтали о смене власти.
Вместе с тем Врангель прекрасно понимал, что бескровной революции не будет, потому что самодержавие десятилетиями фактически вело войну с собственным народом, с легкостью бросая против безоружных людей армейские части. А в 1905-1906 годах бросило против народа русскую Гвардию, опозорив её на века, заставив выступать в роли карателей. Самодержавие бездумно и самонадеянно сеяло ветер, чтобы пожать бурю, которая вскоре и грянула.
Летом 1919 года революционная буря достигла сначала Уфы, а затем и Златоуста, где 16 лет назад разыгралась одна из многих трагедий, породивших две русских революции. 13 июля 1919 года в Златоуст вошла 5-я армия Тухачевского, преследуя отступающую 3-ю армию генерала Сахарова. Белогвардейцы смогли избежать окружения под Уфой, смогли вырваться из окружения под Златоустом, но война была ими уже полностью проиграна.
История хоть и не знает сослагательного наклонения, но ничего этого не было бы, если бы самодержавная власть опиралась не на дворянство, гражданскую и военную бюрократию, а на народ. Как это ни странно звучит, именно народ был самой надежной опорой трона, а не всякие там «их превосходительства и благородия». Те самые, которые предали и свергли царя, вспомним, например, великого князя Кирилла Владимировича, моментально нацепившего красный бант после отречения Николая II.
Но так получилось, что косное, ленивое и тупое самодержавие сделало роковую ошибку – даже отменив крепостное право, продолжало считать народ лапотным быдлом, безропотным и терпеливым.
Пришлось таким выходцам из народа, как Чапаев, Буденный, Ворошилов, Блюхер, Щорс, Фрунзе, доказывать обратное. Фрунзе чудом избежал смерти 9 января 1905 года в Петербурге, находясь среди людей, пошедших за справедливостью к царю-батюшке, но вместо царской милости получил пулю в предплечье. Стоит ли после этого удивляться, что такие, как Фрунзе, стали непримиримыми борцами с самодержавием, предпочитая умереть, нежели быть бесправным двуногим скотом, который можно сечь нагайками и расстреливать.
Поэтому когда некоторые историки со знанием дела рассказывают про «пломбированный вагон», пусть лучше вспомнят, кто усиленно развязывал гражданскую войну задолго до 1917 года. С легкостью расстреливая безоружных мирных людей в Риге, Петербурге, Ростове, Киеве, Екатеринославе и Златоусте. Причем это продолжалось десятилетиями, взять тот же Ленский расстрел в апреле 1912 года, когда было бессудно убито 170 рабочих.
Но не зря говорят – как аукнется, так и откликнется. Без Златоуста 1903 года вряд ли был бы возможен Златоуст года 1919.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это американцы царя подбили на расправу.
хорошей жизни может не быть
История не знает сослагательного наклонения
Главный итог всего этого. Советский Союз развалился. И мы теперь здесь занимаемся серьезной аналитической работой.
автор знает ? Пусть посчитает, сколько было убито до революции и сколько во время и после.