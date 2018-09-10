AiRushV «Я не жду» (интернет-сингл)

Исполнитель: AiRushV, Название: «Я не жду», Год: 2026

Группа AiRushV активно работает с искусственным интеллектом, создавая в своих песнях собирательные образы культовых артистов. Песня "Я не жду", на первый взгляд, кажется оммажем Виктору Цою, но на деле тут все гораздо неоднозначнее. Аранжировка вообще местами напоминает "Ласковый май", хотя сами музыканты указывают, что это скорее Depeche Mode. А гортанный голос а ля Цой звучит лишь в куплетах, а припевах же он совсем иной.

В тексте песни можно уловить намеки на гибель лидера "Кино", например, упоминание про другой рассвет, в котором, как хотели бы поклонники группы, он мог бы остаться живым. Однако, в целом, в песне проводится мысль о бессмысленности "оживления" почивших кумиров, поскольку каждый их шаг в новом мире интерпретируется как тупик. В этом же можно усмотреть и послание молодым музыкантам не подражать некогда выбранным ролевым моделям, а идти своим путем.