«Видно начало конца»: когда прекратится пандемия коронавируса
Мы уже не чаем, когда закончится весь этот кошмар под названием «пандемия коронавируса». Ровно год мы вынуждены существовать в условиях ограничительных мер, работать вполсилы и терять в деньгах.
Статистика COVID-19 по России в кои-то веки начала обнадеживать. 23 февраля мы вышли на показатели начала октября прошлого года, когда вторая волна только начала накатывать.
Теперь насущный вопрос: это избавление и, если да, когда оно наступит окончательно? В ВОЗ заверяют, что через год все должно завершиться. «Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда коронавирус только начал распространяться», - цитирует Газета.Ру свежее заявление главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.
Медик подчеркнул, что это отнюдь не означает полного прекращения коронавирусного кошмара. К сожалению, люди по-прежнему будут болеть. Однако масштабного распространения не будет, и необходимость в жестких ограничительных мерах отпадет.
Затронул он информацию о новых мутациях COVID-19. По сведениям Клюге, Sars-CoV-2 пытается адаптироваться к человеку. ВОЗ отслеживает эффективность вакцин от COVID-19 из-за быстрых изменений вируса — препараты могут быть также адаптированы под новые штаммы.
Во всем мире успели переболеть коронавирусом 111,1 миллиона человек. Скончалось 2,46 миллиона человек. Однако вторая волна идет на спад уже по всему миру, и процесс этот продолжается шесть недель кряду. Академик РАН и специалист по вирусологии Феликс Ершов заявил: «Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца». По его прогнозам, ограничения снимут к лету.
Член-корреспондент РАН Александр Горелов предсказал стабилизацию до конца февраля и радикальное снижение показателей заболеваемости в дальнейшем. «А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — обнадежил он.
Биоинженер Александр Кудрявцев заявил МК, что коронавирус будет побежден ориентировочно к лету. «Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — сказал Кудрявцев.
Но радоваться рано, ведь последствия коронакризиса мы будем расхлебывать годами. Ковид серьезно ударил по предприятиям малого и среднего бизнеса. Сильнее всего пострадал общепит, сфера развлечений, туризм. «Когда все введенные правительством ограничения и меры поддержки будут сняты, судя по всему, 20-25% малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших сегментов так и не возобновит работу, - прогнозирует «Свободной прессе» гендиректор компании SimpleFinance, ведущий финтех-кредитор малого и среднего бизнеса Алексей Басенко. – В число таких предприятий, например, входят туристические компании и гостиничные объекты, бизнес, связанный со сферой услуг — бары, рестораны, караоке, клубы и так далее. Доля банкротств и ухода текущих игроков из бизнеса может быть существенной в этом секторе».
Тем не менее, и Алексей Басенко считает, что пандемийные ограничения сходят на нет, что может благоприятно сказаться на развитии бизнеса в 2021 году: «С учетом того, что уже появились вакцины от коронавируса и пандемия, судя по всему, идет на спад, уже сейчас можно предполагать отсутствие дальнейших локдаунов и ужесточений. Это позволит компаниям более точно строить планы на 2021 год, что было очень сложно сделать в условиях неопределенности 2020-го. Поэтому в этом году будет происходить некий отскок, особенно в пострадавших отраслях — компании покажут лучшие результаты по сравнению с 2020 годом, появятся новые игроки».
Однако даже эти надежды могут оказаться призрачными. Так, буквально накануне Ангела Меркель заявила, что Германия, очевидно, столкнулась с третьей волной коронавируса. С 14 декабря в стране не работают магазины и парикмахерские, не говоря уж о музеях, театрах и концертных залах. На данный момент карантин в стране действует до 7 марта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Существовало много разных проектов объединения человечества... но если отбросить декларируемые намерения и оставить только истинную цель то она сводилась к установлению мирового господства.
Можно выделить несколько вариантов
1 Военный (Чингисхан, Александр Македонский и пр)
2 Религиозный (христианство, ислам)
3 Идеологический (марксизм, фашизм)
4 Экономический (глобализм транснациональных монополий)
Всё это явные, открытые способы захвата власти
Но есть ещё один, пятый способ - скрытый, с помощью создания тайного общества, клана и тд (из них масонство - самое известное тайное общество, бильдербергский клуб и тд)
Ну и наконец возможна комбинация всех этих способов.
Наверное то что происходит с коронавирусом это проявление пятого способа))
Может быть главный посыл Гейтса состоит в том, что человечество которое не получилось завоевать, зомбировать одной религией или идеологией, подчинить экономически, можно напугать и заставить объединиться ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ОБЩЕЙ БЕДОЙ))
И под прикрытием уже этого для решения общепланетарных задач борьбы с вирусом необходимость координации усилий как бы плавно приведёт к необходимости мирового правительтсва))
Или может быть даст ему хорошую возможность выйти наконец из тени))
С кем Вы, г-н Президент? Кто Вам дорог? Шваб или Россия?
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это вопрос риторический - они ВСЕ часть одной глобальной либеральной банды поработившей человечество.
шваб анальный лишь говорящая голова намного более Темных Сил.
кровавая история 20го века, После установления власти Левых над народами - никого ничему не научила.
однако благодаря НТП, эта банда стала Терять власть понемногу.
например изобретение Биткойна и криптовалют Впервые создало Реальную угрозу их власти и контролю над человечеством.
банки Более Не Нужны.. финансовые пирамиды навязанные Государством - можно обойти.
выборы/голосования Могут быть действительно Честными и проводится хоть Каждый День по любому вопросу - делая рльным Прямую Демократию вместо купленной своры партий вся роль которых держать дураков на крючке и отвлекать театром от главного.
Бред социалистов благодаря исчезновению Цензуры в Интернете - становится Очевидным для все большего количества людей.
модель Государства-Плантации рабов зашаталась..
потреовалась Радикальная Смена парадигмы Контроля - "появился" Говид...
Не знаю, лично у меня уже даже нет желания ходить в магазин, потому что такого надувательство, которое есть сейчас, я вообще не помню. Складывается такое впечатление, что единственный способ заработать - это развести клиента на бабки. В смысле если люди уже просто перестают дорожить своей репутацией только ради того, чтобы надуть кого-то на пару копеек - по-моему это уже и есть самый настоящий конец...
А вот из США ковид практически исчез! А из UK, наоборот, напрочь исчез грипп!
Можно ли увидеть начало конца ЛЖИ? Только если начать говорить ПРАВДУ!
Можно ли было выглядеть красиво на фоне западного мира?
Да, если прекратить ковидобесие в России, для этого нужно восстановить все свободы и прекратить внутренний словесный террор в СМИ, магазинах и транспорте, отменить бессмысленные и вредные для здоровья маски! Но, оказывается, ковидный договор между государством и обществом был принят гражданами "благосклонно", а теперь Голикова готовит новый из-за роста протестных настроений там, где было спокойно...
Никакой "благосклонности" нет, достаточно посмотреть в глаза тем, кто под страхом штрафа душит себя намордником.
Для многих прошлый год и соучастие российских властей в глобальной ковидафере были той красной чертой, которую государству не надо было пересекать! С ковидством пора кончать, причём безВОЗвратно! Но вранье поповых, купленных бигфармой (см. биографию мадам) о тысячах новых штаммов НИКЕМ НЕ ВЫДЕЛЕННОГО ВИРУСА периодически возникает. Или мы должны радоваться, что от нас не требуют носить по 2 намордника одновременно, как аферист Фаучи, подручный маньяка Гейтса в США? Целью ковидаферы было сбросить Трампа и поработить человечество, предложив само уничтожить мы ради "дорогого Клауса" из ВЭФ и его диеты из червей и жуков, запиваемых очищенными сточными водами для масс и старой доброй изысканной кухни для элит... С кем Вы, г-н Президент? Кто Вам дорог? Шваб или Россия?
начало конца, которым заканчивается начало.