«Видно начало конца»: когда прекратится пандемия коронавируса

Корнавирус отступает, но радоваться рано: примерно четверть предприятий малого и среднего бизнеса его не пережили

Мы уже не чаем, когда закончится весь этот кошмар под названием «пандемия коронавируса». Ровно год мы вынуждены существовать в условиях ограничительных мер, работать вполсилы и терять в деньгах.

Статистика COVID-19 по России в кои-то веки начала обнадеживать. 23 февраля мы вышли на показатели начала октября прошлого года, когда вторая волна только начала накатывать.

Теперь насущный вопрос: это избавление и, если да, когда оно наступит окончательно? В ВОЗ заверяют, что через год все должно завершиться. «Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда коронавирус только начал распространяться», - цитирует Газета.Ру свежее заявление главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

Медик подчеркнул, что это отнюдь не означает полного прекращения коронавирусного кошмара. К сожалению, люди по-прежнему будут болеть. Однако масштабного распространения не будет, и необходимость в жестких ограничительных мерах отпадет.

Затронул он информацию о новых мутациях COVID-19. По сведениям Клюге, Sars-CoV-2 пытается адаптироваться к человеку. ВОЗ отслеживает эффективность вакцин от COVID-19 из-за быстрых изменений вируса — препараты могут быть также адаптированы под новые штаммы.

Во всем мире успели переболеть коронавирусом 111,1 миллиона человек. Скончалось 2,46 миллиона человек. Однако вторая волна идет на спад уже по всему миру, и процесс этот продолжается шесть недель кряду. Академик РАН и специалист по вирусологии Феликс Ершов заявил: «Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца». По его прогнозам, ограничения снимут к лету.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов предсказал стабилизацию до конца февраля и радикальное снижение показателей заболеваемости в дальнейшем. «А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — обнадежил он.

Биоинженер Александр Кудрявцев заявил МК, что коронавирус будет побежден ориентировочно к лету. «Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — сказал Кудрявцев.

Но радоваться рано, ведь последствия коронакризиса мы будем расхлебывать годами. Ковид серьезно ударил по предприятиям малого и среднего бизнеса. Сильнее всего пострадал общепит, сфера развлечений, туризм. «Когда все введенные правительством ограничения и меры поддержки будут сняты, судя по всему, 20-25% малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших сегментов так и не возобновит работу, - прогнозирует «Свободной прессе» гендиректор компании SimpleFinance, ведущий финтех-кредитор малого и среднего бизнеса Алексей Басенко. – В число таких предприятий, например, входят туристические компании и гостиничные объекты, бизнес, связанный со сферой услуг — бары, рестораны, караоке, клубы и так далее. Доля банкротств и ухода текущих игроков из бизнеса может быть существенной в этом секторе».

Тем не менее, и Алексей Басенко считает, что пандемийные ограничения сходят на нет, что может благоприятно сказаться на развитии бизнеса в 2021 году: «С учетом того, что уже появились вакцины от коронавируса и пандемия, судя по всему, идет на спад, уже сейчас можно предполагать отсутствие дальнейших локдаунов и ужесточений. Это позволит компаниям более точно строить планы на 2021 год, что было очень сложно сделать в условиях неопределенности 2020-го. Поэтому в этом году будет происходить некий отскок, особенно в пострадавших отраслях — компании покажут лучшие результаты по сравнению с 2020 годом, появятся новые игроки».

Однако даже эти надежды могут оказаться призрачными. Так, буквально накануне Ангела Меркель заявила, что Германия, очевидно, столкнулась с третьей волной коронавируса. С 14 декабря в стране не работают магазины и парикмахерские, не говоря уж о музеях, театрах и концертных залах. На данный момент карантин в стране действует до 7 марта.