12:11 21.03.2021

Новая книга современного израильского автора Йоава Блума «Творцы совпадений» появилась на полках российского читателя в 2020 году.

Пока на счету писателя всего три книги: «Творцы совпадений», «Руководство к действию на ближайшие дни», «Константа». Дебютный роман автора переведен с иврита более, чем на десять языков мира.

Действительно ли совпадения случайны?

Йоав Блум открывает читателям мир иллюзий и фантазий, где каждый взрослый на минутку может стать ребёнком и поверить в реальность воображаемых друзей и не случайность совпадений. Книга не имеет возрастных ограничений и прочесть её может каждый, начиная от школьной скамьи.

Сюжет

В основе сюжета три героя – товарища, которые прошли обучение у Генерала, и их работой является совершение совпадений для людей. Подтолкнуть бухгалтера к истинному призванию – поэзии, отправить незнакомых парня и девушку на свидание, собрать в парке людей в одежде одного цвета, отправить на остановку автобусы только с четными номерами и много другое, что не всегда заметно обывателю. Ведущим героем из трёх является Кай, который на протяжении всего романа делает попытки найти себя, утраченную любовь и профессиональное призвание. Параллельная сюжетная линия ведет повествование о самом знаменитом и опасном киллере, который всегда носит с собой хомяка. Как связаны между собой творцы совпадений и киллер? И ради чего совершаются мелкие совпадения? Каждый герой преследует цель, что это для Кая, Эмили и Арика? Достигнет ли каждый желаемого и действительно ли каждый именно тот, за кого себя выдаёт? На все эти вопросы читатель найдет ответы только в конце книги. Также в тексте есть тесты и параграфы учебников, по которым ребята обучались у Генерала.

Произведение легко читается, так как написано простым языком. Автор делает попытку детально прописать интересный мир, но отсюда множество сюжетных линий, о которых читатель успевает забыть. Основную загадку книги можно разгадать уже на середине повествования, особенно не напрягаясь. Есть и интересные сюжеты, которые мгновенно заканчиваются и перемежаются длинными нудными историями. Если вставки учебников и тестов героев были попыткой сделать реверанс в сторону Бернара Вербера, то здесь автора ждала неудача. Например, в книге «Танатонавты» Вербер приводит множество цитат из книги вымышленного автора «Энциклопедия абсолютного и относительного знания». И это уместно и действительно привносит в повествование интересные факты, а герои романа используют советы из книги, что несомненно двигает сюжет. У Блума же учебники не оказали даже малейшего влияния на полотно истории. Два из трех героев имели короткие истории прошлого, а о третьем герое говорилось совсем мало. Из чего можно сделать вывод, с героем что-то не так, что и подтверждается в конце книги. Творцы совпадений – произведение с интересной, но средне реализованной задумкой.

Это говорит только о том, что Йоав Блум молодой, начинающий писатель. Стоит ждать и читать его следующие книги в надежде на раскрытие автора как талантливого фантаста. Возможно, в Израиле появился новый Бернар Вербер, за этим, безусловно, интересно наблюдать.

