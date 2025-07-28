Трамп заявил, что ему больше не так интересны переговоры с Путиным

17:17 28.07.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему больше не так интересны переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РБК.

«Я думал, что он [Путин] хочет закончить конфликт быстро. Я действительно думал, что он хочет все закончить», — сказал Трамп.

На вопрос, могла бы встреча с Путиным помочь, глава Белого дома ответил: «Не знаю. Я не заинтересован в разговорах больше. Он так хорошо, с таким уважением ведет диалог, а потом люди умирают следующей ночью».

Ранее 28 июля Трамп объявил, что сократил срок поставленного им ультиматума для России до 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. По словам американского лидера, он «очень разочарован» в Путине. «Нет смысла ждать… Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — сказал он.

На вопрос, считает ли он, что Путин «лгал» ему о своем намерении прекратить огонь, президент США ответил, что не хочет употреблять слово «лгать», но заметил, что проводил «хорошие разговоры» с российским коллегой и, «скажем, три раза казалось, что мы вот-вот достигнем прекращения огня и, возможно, мира». «Знаете, это случалось слишком часто, и мне это не нравится», — заявил Трамп.

Поэтому, по его словам, он собирается ввести вторичные санкции, если не удастся заключить сделку. «А мы, возможно, заключим сделку… ему придется заключить сделку», — добавил глава Белого дома.