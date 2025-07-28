Трамп заявил, что ему больше не так интересны переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему больше не так интересны переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РБК.

«Я думал, что он [Путин] хочет закончить конфликт быстро. Я действительно думал, что он хочет все закончить», — сказал Трамп.

На вопрос, могла бы встреча с Путиным помочь, глава Белого дома ответил: «Не знаю. Я не заинтересован в разговорах больше. Он так хорошо, с таким уважением ведет диалог, а потом люди умирают следующей ночью».

Ранее 28 июля Трамп объявил, что сократил срок поставленного им ультиматума для России до 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. По словам американского лидера, он «очень разочарован» в Путине. «Нет смысла ждать… Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — сказал он.

На вопрос, считает ли он, что Путин «лгал» ему о своем намерении прекратить огонь, президент США ответил, что не хочет употреблять слово «лгать», но заметил, что проводил «хорошие разговоры» с российским коллегой и, «скажем, три раза казалось, что мы вот-вот достигнем прекращения огня и, возможно, мира». «Знаете, это случалось слишком часто, и мне это не нравится», — заявил Трамп.

Поэтому, по его словам, он собирается ввести вторичные санкции, если не удастся заключить сделку. «А мы, возможно, заключим сделку… ему придется заключить сделку», — добавил глава Белого дома.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.07.2025, 23:26
    Гость: ABCD

    Господин как видно болеет за свою команду? Понимаю...
    Вот только РФ всё же гарантировала и соблюдала всякие договора с незалежностью, покуда там не появился состряпанный амерами план нападения на Донбасс, с последующим выходок к границам РФ и попыткой оккупации Ростовской области, Кубани. Кремль сработал на упреждение. Или будешь утверждать, что у ВСУ в 2022г не находили карты НАТО с обозначенными направлениями ударов по территории РФ?
    Во вторых, ваши два майдана перечеркнули всех эти меморандумы. Напомнить, что ваши скакуны с кастрюльками первым делом отменили все договора с РФ?
    Договор должен соблюдаться двумя сторонами. Или всеми кто их подписывал. Не Киев не запад не соблюдали уже эти договора, это признала баба Анжела Меркель, заявив, что они использовали восемь лет "минских соглашений" для создания из отребья ВСУ "полноценной армии по стандартам НАТО".

  3. 28.07.2025, 22:41
    Гость: На этой планете

    Трамп при ВСЁМ. Тем, кому это не нравится, могут перебраться на Венеру.

  4. 28.07.2025, 22:38
    Гость: Alex203

    В Декларации о Независимости был статус внеблоковости. А с нарушением в Декларации - уже другая Украина.
    Стран много. Например у тебя - иврит и арабский. В США английский и испанский. А уж в Швейцарии то... Хотя здорово придумали. Как ещё тупым занять начальственные места? А просто - кто размовляет, того и тапки.

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