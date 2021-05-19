Конец Фильма «Ретроградный Меркурий»

Исполнитель: Конец Фильма, Название: «Ретроградный Меркурий», Стиль: рок, Год: 2021

Предыдущий альбом «Конца Фильма» «Город грехов» был посвящен порокам и их преодолению. Когда на этом пути все получается, наступает незамутненная радость. Это чувство (которое в современных условиях в чистом виде встречается все реже) Евгений Феклистов и Ко попытались осмыслить в новом альбоме «Ретроградный Меркурий», о чем сигнализирует теплый солнечный цвет обложки и игриво перечеркнутые гениталии на статуе Меркурия (расцениваем последнее как знак победы над низменными инстинктами).

Открывает альбом песня «Снег» в куплетах которой ощутимы инерция и напряжение от вынужденного зимнего оцепенения. Ожидание весны взрывается в припевах, но даже в этом воскрешающем времени года проявляется та же запрограммированность. Песня в стиле диско «Royal Bikini» посвящена курортному оттягу, который как раз и ассоциируется с радостью у большинства обывателей. Песня изобилует афоризмами, типа «грешный дух в здоровом теле», намекающими на то, что такая «радость» на самом деле ведет к распаду и смерти.

Может быть радость заключена во взаимоотношениях с женщиной? Тоже не факт. «Пистолет или яд» посвящен войне полов, где мужчина заведомо обречен, потому что пока он достанет оружие, взведет курок и прицелится, «женщина-змея» сто раз успеет пустить в ход свое жало. Песню помогла исполнить Евгению Феклистову Галина Босая, умеющая смотреть в глубь вещей, поскольку одна из ее музыкальных программ посвящена псалмам. Так что свои партии она записала с должной степенью отстранения.

Приобщиться к радости — значит самому стать ее источником. Об этом песня «Ток», позволяющая вспомнить фразу БГ: «Я забыл на секунду, чтобы здесь был свет, ток должен идти по нам». Ретрансляторами божественной энергии могут служить рок-музыканты, но лишь в том случае, если высекают из своего творчества искру, а не норовят попасть в струю. Панацея от этого губительного конформизма - «Живая музыка». Так называется центральный (во всех отношениях) дуэт с Сергеем Галаниным. Драйвовый тяжелый рок-н-ролл с «мясными» вокальными партиями не оставляет сомнений в том, что уж у этих-то людей порох в пороховницах всегда найдется. А в «Соберемся» с Томми Нокером радость от встречи не угасает даже тогда, когда собираться приходится по грустным поводам.

Примерно тем же курсом «Конец Фильма» без малейшей натуги продолжает следовать уже до конца альбома. Стоическая «Худшее, конечно, впереди», забойная вещица «Сны» в духе раннего полуабсурдистского «Морального кодекса» и «Новый год» почти без фиги в кармане показывают, как в обществе тотальной лжи можно оставаться жизнерадостным человеком. А песня «Ретроградный Меркурий» демонстрирует, как эта самая ложь непременно вернется к тебе рикошетом.

К счастью новый альбом «Конца Фильма» обладает прямо противоположным эффектом, резонируя в слушателе отменным настроением.