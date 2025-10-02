Moon Far Away & Шесть Мертвых Болгаръ «Поедем-ко братцы кататься»

Исполнитель: Moon Far Away & Шесть Мертвых Болгаръ, Название: «Поедем-ко братцы кататься», Стиль: фолк-рок; Год: 2025

Наблюдающийся ныне в России интерес к отечественному фольклору не может не радовать. Но есть в нем и один серьезный побочный эффект: исполнители чаще всего обращаются к затасканным песням, которые, по большому счету, и не фольклор вовсе, а позднейшие стилизации из каких-нибудь фильмов. Не такова архангельская группа Moon Far Away, которые взяли малоизвестную песню да еще и и своего региона, исполнив ее с коллегами из команды «Шесть мертвых болгар».

«Поедем-ко братцы кататься» - вещь драматичная, но с игривой подачей. Молодцы просятся на постой к вдове, а потом выясняется, что их 347 человек. И тут мы понимаем, что это, скорее всего войско, которое, возможно, идет на верную смерть. Полуготическая атмосфера новой версии не исключает такой трактовки. Слушателями версия была приняла на ура. Роман Хомутский из группы Moskwitch выразил желание, чтобы этот номер продолжался час, а один из подписчиков музыкантов охарактеризовал новинку как «Грета Тунберг» на лесоповале.