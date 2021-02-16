Сибирские морозы диктуют свои правила: изменилась программа боевой подготовки воинских частей

09:52 16.02.2021

В Сибири из-за низких температур командование общевойскового объединения ЦВО предприняло дополнительные меры защиты военнослужащих

В связи с похолоданием в местах дислокации воинских частей в Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Тува и Алтайском крае нахождение солдат на открытом воздухе сокращено до 40 минут. Кроме того, на полигонах и в парковых зонах оборудовано около 100 пунктов обогрева личного состава, где предусмотрена возможность выпить горячий чай и подкрепиться бутербродом с салом, что позволит сохранить теплообмен.

В нынешних климатических условиях для военнослужащих в Сибири также будет организовано усиленное питание. Зимой в армии уделяют пристальное внимание профилактике простудных заболеваний, поэтому в рацион обязательно включают лук, чеснок, сало, которые способствуют повышению калорийности, а также консервированные овощи, студни, морсы, содержащие большое количество витаминов и другие позиции для повышения иммунитета. Недельное меню в обязательном порядке включает в себя супы, мясо, рыбу, крупы и кисломолочную продукцию. Кроме того, солдаты могут на выбор взять несколько витаминных салатов, которые готовятся только из свежих овощей.

Качество рациона в армии значительно улучшилось после перехода Вооруженных сил РФ на аутсорсинг. Сейчас организацией питания занимаются профильные комбинаты. Освободить солдат от нарядов по кухне и уборке удалось благодаря военной реформе 2008 года. Теперь блюда готовят профессиональные повара, а суточная норма питания на одного военнослужащего составляет более 4200 ккал. Примечательно, что в северных районах эта норма значительно выше, чем в теплых регионах.

Что касается условий проживания, то тут тоже все вполне достойно. В армии год от года появляется все больше современных казарм с душевыми, прачечными и комнатами отдыха. Во время сильных февральских морозов проводят комплекс мероприятий по соблюдению теплового режима в казармах, усиливают контроль над работой теплогенерирующих объектов, параметрами подачи тепла и пара на социально значимых объектах и в местах несения боевого дежурства. Часовым выдают максимально утепленную одежду – тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы. Комфортно чувствовать себя даже в лютые морозы военнослужащим отдельных родов войск помогает зимний вариант комплекса «Ратник», который помимо средств защиты и связи снабжен элементами утепления и теплообеспечения. Всем известно, что сохранение тепла является одним из главных условий для успешного несения службы в зимнее время.

Военнослужащим необходимо особенно пристально следить за своим здоровьем, ведь они круглосуточно несут боевое дежурство, заступают в наряды, выходят на полевые занятия и в дальние походы. В связи с распространением COVID-19 военным предоставляется возможность сделать прививку вакциной «Спутник V». Хоть это дело и добровольное, но нельзя забывать, что военнослужащих в определенном смысле можно отнести к группе риска. На службе не может даже идти речи об удаленке, да и солдат даже при большом желании поодиночке не расселить. Так, на сегодняшний день привито около 1500 военнослужащих, и стоит отметить, что среди тех, кто сегодня несет службу в армии России, ковид зафиксирован менее чем у 2300 человек, что говорит о высоком уровне заботы о здоровье армейцев. К борьбе с пандемией в Минобороны отнеслись как к боевой операции. И это принесло свои результаты.

Морозы до минус 35 градусов в регионах Сибири продлятся. В Томской и Кемеровской областях температура воздуха составит минус 40-43 градуса. Для оперативного реагирования в случае возникновения обморожений с военнослужащими проведены дополнительные занятия по оказанию первой помощи.

